Masło po 3,19 zł, piwo za 2,50 zł. Te promocje wystartowały dziś w Lidlu

W najnowszej gazetce Lidla ważnej od 14 do 16 września zobaczymy, że sieć przewidziała jedną z ulubionych promocji klientów. Masło kupimy za mniej niż 3,20 zł, nie zabraknie też trunków, które mogą się przydać na imprezowy weekend. Sprawdziliśmy szczegóły i warunki akcji.

Promocja na masło w Lidlu. Aż o 50 proc. taniej

Masło w Lidlu za 3,19 zł może nabyć każdy, kto zjawi się w sklepie. Mowa o produkcie marki Mlekovita z Polskiej Mleczarni, 200 g. Nie ma wymogów co do posiadania aplikacji czy kuponów. Klienci muszą jednak pamiętać o jednym warunku, rabat przysługuje dopiero przy zakupie minimum trzech opakowań. Istnieje też limit dzienny – 6 sztuk na paragon.

To dość konkurencyjna cena masła na najbliższe dni, bo sprawdziliśmy i w pozostałych marketach, jak np. Biedronka i nie ma teraz aż takiego rabatu na masło. Co jeszcze spotka nas w Lidlu?

Promocja na piwo w Lidlu. Taka cena to hit

W ofercie Lidla pojawiła się też informacja o zniżkach dotyczących piwa. Chodzi o trunki takich marek jak Tyskie, Żywiec, Lech i Łomża. Od 14 do 16 września każda butelka 350 ml dostępna będzie za jedyne 2,50 zł. Jak to możliwe? Tyle zapłacimy przy zakupie minimum sześciu sztuk. Co ważne, produkty można miksować dowolnie.

Warto podkreślić, że akcja ta skierowana jest wyłącznie dla osób dorosłych, a spożywanie napojów alkoholowych może mieć negatywne skutki dla zdrowia. Ciekawą alternatywą jest Pepsi w butelce 2,5 l, którą można nabyć za 7,25 zł za sztukę pod warunkiem zakupu dwupaku.

Co jeszcze przygotował Lidl? Klientów co tydzień przyciągają również darmowe produkty. W ciągu najbliższych trzech dni gratis dostaniemy czekolady z całymi orzechami lub migdałami Fin Carre – 3 w cenie 2, oddychające pieluszki Lupilu – 2 w cenie 1, wrzosy w doniczkach i wrzosy mini w ramach 3+1 gratis lub 4 +1 gratis czy owocowe żele pod prysznic Cien – 1 +1 gratis.

