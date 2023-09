Polska ma dwóch nowych milionerów. Musieli podzielić się wygraną w Lotto

14 września zapadnie w pamięci dwóch graczy, którzy zdecydowali się na zakup zakładów w kolekturze Lotto. W losowaniu padły liczby: 7, 11, 20, 25, 30 i 46.

Dwóch nowych milionerów z Lotto

Jak się okazało, szczęście sprzyjało tego wieczora aż dwóm osobom. Dzięki kumulacji każda z trafionych „szóstek” to jednak bardzo pokaźna wygrana. Przed odliczeniem podatku obaj szczęśliwcy otrzymają aż 2 660 256 zł.

Dużo było także „piątek”. Gracze, którzy poprawnie wytypowali pięć z sześciu liczb, bądź mieli dużo szczęścia na chybił trafił, otrzymali po 4979,60 zł. Takich osób było aż 49.

Jak grać w Lotto?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwo poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb, to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

Podatek od wygranej w Lotto

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej w grach losowych, która przekracza 2280 złotych, należy odprowadzić podatek w wysokości 10 proc. kwoty. W przypadku poprawnego skreślenia szóstki, nowy milioner będzie więc musiał oddać państwu około 200 tysięcy złotych.

Nie musi jednak o tym pamiętać. Należną daninę na rzecz państwa wniesie Totalizator Sportowy, który wypłaca środki uszczuplone o podatek. Podobny obowiązek będzie czekał każdego, kto poprawnie skreśli pięć liczb. Czwórki przeważnie nie przekraczają kwoty, od której obowiązuje odprowadzenie podatku.

Czytaj też:

Polska ma nowego milionera. Metoda chybił trafił w Eurojackpot przyniosła szczęścieCzytaj też:

Nowy polski milioner. 19 sierpnia w Lotto padła główna wygrana