Ponadczasowy hit w Rossmannie tańszy o 36 zł. Kobiety kochają ten kosmetyk

Rossmann jest jedną z najbardziej popularnych drogerii w Polsce. Klienci odwiedzają go, by kupować nie tylko produkty kosmetyczne, ale też drobne gadżety gospodarstwa domowego czy perfumy. Sieć regularnie przygotowuje promocje, które za każdym razem dotyczą nieco innego asortymentu. Dopiero, co informowaliśmy o tanim zamienniku drogiego zapachu, a już mamy wieści o kolejnych hitach.

Ten podkład do twarzy w Rossmannie to hit

Jednym z produktów, które wyróżniają się w aktualnej ofercie Rossmanna, jest podkład do twarzy L'Oréal Paris Loreal True Match 30 ml. Kultowa marka ceni swe produkty zwykle dość wysoko, dlatego wiele osób czeka, aż w drogeriach pojawią się specjalne rabaty. Właśnie nadszedł ten czas, bowiem od 16 września do 2 października, produkt jest tańszy o 36 zł.

Za wspomniany kosmetyk trzeba zapłacić normalnie aż 77,99 zł, teraz otrzymamy go za 41,99 zł. Mowa o podkładzie pielęgnującym o odcieniu N1 Nide Ivory. Fani innych rodzajów nie muszą się martwić – podobna zniżka dotyczy wielu innych produktów z tej serii. Te, które zwykle dostępne są za ponad 80 zł, kupimy już od 46 zł.

Kultowy L'Oréal Paris Loreal True Match to produkt doceniany przez wiele kobiet. Wybierany jest m.in. ze względu na wysoką jakość składników m.in. z wykorzystaniem 6 pigmentów idealnych do różnych rodzajów karnacji. Formuła nie tylko upiększa, ale też poprawia jakość skóry i nawilża.

Rossmann przecenił wiele kosmetyków. Tego nie warto pominąć

Poza kultowym pokładem do twarzy Rossmann przecenił również pojedyncze pudry, bronzery i rozświetlacze takich marek jak Rimmel, Lovely, Bourjois czy Eveline. Nie zabrakło też objętych rabatami tuszy do rzęs, szminek, pomadek, cieni do rzęs czy baz pod makijaż.

Uwagę należy zwrócić m.in. na Rozświetlający bronzer uniwersalny Bourjois za 34,99 zł, zamiast 63,99 zł, szminkę Rimmel dostępną za 23,99 zł, zamiast za 43,99 zł, tusz do rzęs Rimmel Wonder Extension w cenie 21,49 zł, zamiast 38,99 zł czy paletę do brwi Rimmel w cenie 18,49 zł zamiast 33,99 zł. Przeceniony asortyment jest bardzo szeroki, a większość produktów dostępna jest w sklepach do 2 października lub wyczerpania zapasów.

