Sprzedaż tych produktów została zakazana. Sklepy proszą o zwrot

Nie wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży okazują się bezpieczne. Jednak powody ich wycofania potrafią być całkowicie różne. W wielu przypadkach jednak głównym powodem jest zagrożenie dla zdrowia i życia klienta. Sprawdźmy, jakie przedmioty zostały wycofane ze sprzedaży i co należy zrobić z tego typu artykułami.

Posiadam wycofany produkt. Co zrobić?

Postępowanie w przypadku wycofanego produktu zależy od decyzji przedsiębiorstwa. Zawsze należy jednak przestrzegać zaleceń producenta oraz organów regulacyjnych. Jeśli posiadamy produkt, który został wycofany ze sprzedaży, powinniśmy podjąć stosowne kroki, uzależnione od typu produktu.

W sytuacji, w której posiadany przez nas produkt został wycofany, powinniśmy:



zaprzestać jego użytkowania;

zapoznać się z komunikatem producenta, w którym podane są zalecane kroki do podjęcia;

skontaktować się z producentem, jeśli nie ma się pewności, że produkt został wycofany;

poinformować inne osoby posiadające tego typu produkt o wycofaniu go ze sprzedaży;

zachować dowody zakupów, takie jak paragony czy faktury celem dalszych ewentualnych roszczeń.

Produkty wycofane: Bransoletka z koralikami

Właściciele marki H&M powiadomili UOKiK, że w zapinanych bransoletkach z koralikami, sprzedawanych na dziale męskim od 28 grudnia 2022 do 11 lipca 2023 wykryto podwyższoną zawartość ołowiu. Może być on niebezpieczny dla zdrowia. Dotyczy to produktów o numerze 1163609. Informacja wywieszona została również w sklepach sieci.

Klienci są informowani o konieczności zaprzestania użytkowania produktu. Dodatkowo firma prosi o zwrot towaru do najbliższego sklepu sieci H&M. Klienci otrzymają pełen zwrot pieniędzy, nawet bez posiadania paragonu.

Pepco alarmuje: Niebezpieczna kreda do włosów z tatuażami

Sieć PEPCO powiadomiła UOKiK, że kreda do włosów z tatuażami zawiera w sobie niedozwolone barwniki. Problem dotyczy produktu oznaczonego PLU 340688. Rozpoczęto procedurę odzyskiwania uszkodzonego towaru. Spowodowane jest to niespełnieniem standardów bezpieczeństwa firmy oraz norm europejskich dotyczących wyrobów kosmetycznych.

Klienci powinni oddać produkt w dowolnym sklepie sieci PEPCO. Otrzymają wtedy pełen zwrot za jego zakup, bez konieczności posiadania paragonu.

Samochód MONSTER wycofany ze Smyka

SMYK S.A. powiadomił UOKiK, że w zabawce SMIKI samochód zdalnie sterowany MONSTER, może dojść do przegrzania prowadzącego do zwarcia. Dotyczy to produktu o indeksie 6958760.

Rozpoczęto procedurę wycofywania produktu z obrotu. Należy oddać zabawkę do dowolnego sklepu SMYK. W przypadku posiadania paragonu pieniądze zostaną zwrócone od razu w ten sam sposób, w jaki był opłacany zakup.

Jeśli klient nie posiada paragonu lub faktury na towar, konieczne będzie uzupełnienie odpowiedniego formularza. Zwrot pieniędzy zostanie przekazany w formie karty podarunkowej na kolejne zakupy w sieci sklepów SMYK.

Grzechotka niemowlęca krówka na celowniku UOKiK

15 września UOKiK poinformował o jeszcze jednym zgłoszeniu ze strony sieci sklepów PEPCO. Tym razem zgłoszenie dotyczyło grzechotki niemowlęcej krówka. Okazało się, że mogą oddzielać się z niej małe części, co powoduje, że jest ona nieodpowiednia dla dzieci poniżej trzech lat. Niesie to ze sobą ryzyko udławienia. Defekt dotyczy towaru o numerze PLU 345236.

Firma PEPCO prosi o zwrot wspomnianego produktu oraz odbiór zwrotu pieniędzy. Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie sieci i nie jest wymagany do tego dowód zakupu.

Zabawka dziecięca nie spełnia wymogów

Na stronie sklepu hurtowniasportowa.eu pojawił się komunikat dotyczący zabawki trójkołowej dziecięcej METEOR. Poinformowano w nim, że model TUCAN, symbol art. 22662, kod EAN 5900724058804, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek.

Decyzja spowodowana jest niedostateczną wytrzymałością produktu. Może stworzyć ryzyko upadku i odniesienia przez użytkownika urazu i obrażeń fizycznych. UOKiK zlecił więc wycofanie produktu z obrotu i opublikowanie stosownego komunikatu przez przedsiębiorcę.

