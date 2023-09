Ledwo RPP obniżyła stopy, a banki obniżyły oprocentowanie lokat

Ogólna zasada jest taka, że im wyższe stopy procentowe, tym wyższe oprocentowanie depozytów w ofercie banków. Choć w ostatnich miesiącach mieliśmy rekordową inflację, to oprocentowanie lokat ledwo zbliżyło się do połowy wysokości inflacji, a teraz, po pierwszej obniżce stóp, instytucje finansowe obniżają oprocentowanie.

Banki tną tabele oprocentowania

Alior Bank, Bank BPS, BFF Banking Group, BNP Paribas Bank Polska, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz VeloBank – serwis Bankier wymienia banki, które w ostatnich dniach pokazały nowe tabele oprocentowania. Oczywiście na niekorzyść klientów. Niektóre depozyty zostały dotknięte obniżką oprocentowania po raz drugi w krótkim czasie.

W kontekście powszechnych obniżek uwagę zwraca nowa tabela oprocentowania w Santander Banku Polska. Zamiast pogorszenia warunków oszczędzania bank wprowadził nowy depozyt – Lokatę dla Ciebie na 3 miesiące.

Gorsze warunki dotknęły także konta oszczędnościowe. Bankier przywołuje przykład Aion Banku, który zastąpił trzy warianty rachunków bieżących jednym – Aion Easy. Tym samym ruchem ujednolicił również oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, które wcześniej wynosiło od 5 do 7 proc. w skali roku. Teraz można sięgnąć po 6,50 proc. rocznie.

6,50 proc. rocznie to także nowe oprocentowanie na Koncie Mega Oszczędnościowym od Alior Banku. Jeszcze do niedawna stawka wynosiła 7 proc. w skali roku.

Ranking lokat wrzesień 2023

Wiemy już, że to nie jest czas dla oszczędzających. Gdzie za to można znaleźć najlepsze oferty? Ciekawa jest propozycja BFF Banking Group. Po 7,5 proc. mogą sięgnąć klienci, którzy złożyli zlecenie przekazania zgromadzonych środków na rachunek zewnętrzny, a następnie wycofali to zlecenie.

7,10 proc. można zgarnąć w skali roku na lokacie Nest Banku. Oferta dla nowych klientów, którzy założą konto, będą zapewniali wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2000 zł oraz wykonają co najmniej 3 transakcje każdego miesiąca. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych.

Toyota Bank oferuje lokatę na 6,8 proc, a Citi handlowy – na 6,5 proc. Ta ostatnia propozycja jest tylko dla szczególnie majętnych klientów: trzeba zapewnić saldo dzienne w wysokości min. 450 000 zł.

Lokatę na 6 proc. oferuje Millennium Bank. Podwyższone oprocentowanie obejmuje wyłącznie nowe środki.

