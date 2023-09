„Urząd Skarbowy ma wiedzę o Pana działalności”. Handlujący na Vinted i OLX muszą mieć się na baczności

W lipcu 2022 roku skarbówka zyskała nowe uprawnienia w zakresie kontroli podatników. Może kontrolować prywatne rachunki osób prywatnych, które nie mają statusu podejrzanych. Wystarczy sama zgoda naczelnika konkretnego urzędu skarbowego. Urzędnicy korzystają z nowego uprawnienia: w ciągu ostatnich 12 miesięcy urzędnicy dokonali 3 188 021 zajęć egzekucyjnych rachunku bankowego. To wzrost o ok. 200 tys. w porównaniu z rokiem 2021. Do tego doliczyć należy jeszcze kolejne 7596 zajęć nałożonych w wyniku prowadzonych

Fiskus przygląda się, co sprzedajemy w sieci

Na tym sprawdzanie, czy Polacy realizują swoje obowiązki podatkowe, nie kończy się.Od kilku miesięcy fiskus sprawdza także nasze konta w mediach społecznościowych i na platformach ogłoszeniowych. Do osób, które aktywnie sprzedają na Allegro, OLX, Vinted, a nawet na zamkniętych grupach facebookowych, a nie mają przy tym zarejestrowanej działalności i nie odprowadzają z tego tytułu podatków, rozsyła listy z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów o niezgodne z prawem prowadzenie działalności.

„Urząd Skarbowy ma wiedzę o Pana działalności. Powinien Pan zarejestrować działalność gospodarczą i wywiązywać się z obowiązków podatkowych” – donosi Wyborcza.biz.

Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia, że nie ma mowy, by listy do użytkowników serwisów sprzedażowych były rozsyłane masowo. „To nieprawda, że Urzędy Skarbowe wysyłają masowo listy behawioralne do podatników. Owszem, listy mogą być wysyłane np. wtedy, gdy urząd ma uzasadnione podejrzenia, że podatnik prowadzi niezarejestrowaną działalność gospodarczą”. – czytamy we wpisie KAS na platformie X.

Skarbówka. Co to jest list behawioralny?

Dalej zapewnia, że „pojedyncza sprzedaż np. ubranka po dzieciach, nie jest obiektem zainteresowania skarbówki”. Listy behawioralne (dalej wyjaśnimy, czym są) pozwalają ograniczyć liczbę kontroli. Adresat listu może zgłosić się do urzędu skarbowego, uzyskać tam szczegółowe informacje i pomoc w wyjaśnieniu swojej sytuacji, kontynuuje KAS. Skarbówka uspokaja także, że większość Polaków nie ma co się bać, bo kontroli jest coraz mniej. „W 2022 r. KAS przeprowadziła niewiele ponad 22 tys. kontroli. To blisko 7-krotnie mniej niż w 2008 r., gdy kontroli było ponad 150 tys”..

A czym jest list behawioralny? To pismo, które może zostać wysłane w ramach czynności sprawdzających. Nie inicjuje postępowania, za to dla podatnika stanowi informację, że organy podatkowe zainteresowały się jego aktywnością w sieci. Dlatego też nie należy go ignorować.

