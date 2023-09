Bez trzech tysięcy nie przychodź. Raport o cenach najmu

Nie jest niespodzianką, że najem mieszkań kosztuje coraz więcej. Zaskoczeniem może być natomiast tempo, w jakim to następuje. W najnowszym raporcie serwisu Otodom czytamy, że co czwarte mieszkanie na wynajem kosztuje miesięcznie 3 do 5 tys. zł. "Przed rokiem taką cenę ofertową miało co piąte. Tylko 28 proc. oferowanych lokali wynająć można było w kwocie do 2 tys. zł. Przed rokiem była to jedna trzecia całej oferty" – czytamy w komentarzu do badania.

Najem mieszkań: najdrożej w stolicy

Najdroższe lokale są do wynajęcia w Warszawie: średni czynsz wynosi 5 tys. zł, o 10 proc. więcej niż rok temu. Na drugim miejscu znalazło się Trójmiasto, gdzie ceny nieznacznie spadły. „Wprawdzie w porównaniu do lipca średnie ceny najmu spadły o 2 proc., to nadal są jednymi z najwyższych i wynoszą ok. 3300 zł” – zauważyli eksperci. Tyle samo kosztuje wynajem przeciętnego mieszkania w Krakowie. Są w Polsce miasta, w których można zamknąć się z rachunkami w kwocie do 2 tys. zł: tak będzie np. w Bydgoszczy i Kielcach.

„W ujęciu rocznym widać, że dynamika wzrostu cen wyhamowuje i w większości miast waha się od kilku do kilkunastu procent. Są to wartości zbliżone do poziomu inflacji. Przypuszczalnie wzrosty średnich stawek ofertowych czynszów na tym poziomie wynikają ze wzrostu kosztów eksploatacyjnych” – wyjaśnia starsza analityczka Otodom Karolina Klimaszewska.

Rośnie liczba mieszkań na wynajem w Gdańsku

Sierpień był kolejnym miesiącem zwiększonego zainteresowania mieszkaniami na wynajem w Polsce. Liczba wyszukiwań wzrosła o 7 proc. w stosunku do lipca. Można założyć, że odpowiadają za to studenci, którzy w sierpniu zaczęli bardziej intensywnie rozglądać się za mieszkaniem na rozpoczynającym się rokiem akademickim.

W sierpniu oferta mieszkań na wynajem najszybciej kurczyła się nie tam, gdzie jest najdrożej, ale w Rzeszowie. W porównaniu do lipca liczba dostępnych tam lokali spadała o jedną czwartą. W niektórych miastach, jak np. Lublin czy Łódź ofert wynajmu przybyło. W Trójmieście w sierpniu pula dostępnych mieszkań na wynajem wzrosła o 75 proc. Eksperci podkreślają, że prawdopodobnie we wrześniu w okolicach Gdańska przybędzie mieszkań na wynajem. Tak dzieje się co roku: część właścicieli latem wynajmuje mieszkania turystom na krótki okres, a po sezonie szuka najemców na dłuższy termin.

