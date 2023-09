Paczkomat wydał ci złą paczkę? Jest sposób na taką sytuację

Co należy zrobić jeśli dojdzie do przykrego incydentu? Odebranie czyjejś paczki, zamiast własnej może być kłopotliwe. Warto się uzbroić w cierpliwość, bo proces reklamacji nie zawsze jest szybko. Zdradzamy, jak działać jeśli dojdzie do błędu.

Odebrałeś cudzą paczkę? Sytuacji może być kilka

W sytuacji gdy w paczkomacie poza naszą paczką znajduje się jakaś obca najlepiej jej nie wyjmować, tylko zostawić w środku. To ułatwi proces zwrotu. Jeśli chodzi o przesyłki InPostu niestety coraz częściej trudno jest się zorientować czy chodzi o pomyłkę, bo na opakowaniu widnieje tylko numer czy kod odbioru. Wtedy błąd rozpoznajemy po fakcie, czyli otwarciu opakowania w domu.

Jeśli dojdzie do opisanego wyżej incydentu najlepiej jak najprędzej dodzwonić się do biura obsługi klienta lub opisać sytuację na czacie czy formularzu www. Jeśli okaże się, że kontakt będzie utrudniony można spróbować dodzwonić się ze sklepu, od którego pochodzi wysyłka, zgłosić sprawę i poprosić o etykietę zwrotu.

InPost ma dwa rozwiązania na problemy z paczką

Po odkryciu, że dana paczka nie należy do nas i skontaktowaniu się z konsultantami InPost można skorzystać z dwóch form działania. Po pierwsze wystarczy połączyć się z infolinią i stojąc przy paczkomacie, czekać aż konsultant zdalnie otworzy pustą skrytkę, w celu pozostawienia w niej cudzej przesyłki.

Inną propozycją jest zgłoszenie sprawy do oddziału z prośbą o kontakt i odbiór przesyłki z adresu. W tym celu podaje się numeru oraz opisuje wygląd opakowania przesyłki (kolor, rozmiar, rodzaj opakowania itp.).

Ta sytuacja udowadnia jedno. Lepiej nie podawać tylko kodu

Jako że teoretycznie na pomyłkę jesteśmy narażeni zawsze, warto pamiętać, by dobrze opisywać wysyłane paczki. Nawet jeśli mamy szansę skorzystać wyłącznie z kodu nadania, nic nie zaszkodzi umieścić na paczce również swój numer telefonu lub adres. To może znacznie przyspieszyć proces reklamacji.

Osoba, która znajdzie cudzą paczkę z numerem telefonu, zawsze ma szanse zadzwonić do nadawcy lub właściciela. Dzięki temu niektóre osoby ominą wiele stresów i niepewności.

Podczas odbioru paczek należy być bardzo ostrożnym. Ostatnio dużo mówi się o oszustach, którzy tylko czatują na to, by podbiec do otwierającej się skrytki, by specjalnie zabrać czyjąś paczkę. W tej sytuacja odzyskanie zguby może być niemożliwe.

