Dzień bez Samochodu 22 września. Tu komunikacja miejska jest dziś darmowa

W świecie ogarniętym przez wiele zanieczyszczeń – w tym spaliny – Dzień bez Samochodu wydaje się niezwykle potrzebny. Święto obchodzimy w Europie 22 września i ma ono przypominać o tym, że chociaż czasem warto się zatroszczyć o środowisko. Co ciekawe miasta starają się jak najbardziej zachęcić mieszkańców do świętowania i oferują darmowe przejazdy komunikacją publiczną. Zamierzasz dziś wybrać właśnie taką? Sprawdź, czy przysługuje ci podróż gratis.

Dzień bez Samochodu 2023. Świętujemy to od lat

Europejski Dzień bez Samochodu przez wielu uznawany jest za bardzo istotny dla naszego świata. Każdego dnia wykorzystujemy auta, by przedostać się nimi do pracy, na uczelnie czy po prostu, by odwiedzić znajomych. Takie podróże – nawet jeśli krótkie – nierzadko wiążą się ze staniem w korkach i potrafią nas bardzo unieszczęśliwiać. Po drugie, bywają drogie, bowiem paliwo kosztuje coraz więcej.

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Piotr Michoń zdradził w TVN24, że są badania, które udowadniają, że osoby poruszające się regularnie samochodami są zwyczajnie mniej szczęśliwe. Zajmował się nimi niegdyś psycholog Daniel Kahneman, który wykazał, że dojeżdżanie do pracy to mało przyjemna część naszego dnia.

Dziś często zapominamy o tym, że samochód możemy przecież zamienić np. na spacer, rower lub komunikację miejską. Nawet jeśli nie zawsze jest to możliwe, warto czasem zrobić wyjątek. Idealną okazją ku temu jest właśnie Dzień bez Samochodu, Organizowany jest m.in. z inicjatyw instytucji europejskich, którym zależy na zwróceniu uwagi na nasze niezdrowe przyzwyczajenia i zachęceniu nas do wybrania alternatywnych bardziej ekologicznych środków podróżowania. Z okazji święta samorządy wielu miast wspierają organizowanie specjalnych akcji promocyjnych.

Darmowe autobusy z okazji Święta bez Samochodu

Z okazji Dnia bez Samochodu obchodzonego 22 września zapowiedziano darmowe przejazdy autobusami miejskimi. W akcji bierze udział m.in. Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Szczecin, Toruń czy Trójmiasto. Komunikacją miejską pojedziemy bez opłat też w wielu innych mniejszych miejscowościach.

Jak sprawdzić, czy przejazd jest darmowy? Wystarczy zerknąć na informacje w swoich lokalnych mediach lub na stronach internetowych konkretnych oddziałów transportu publicznego. To, że akcja obowiązuje, rozpoznamy też m.in. po zablokowanych kasownikach. Jeśli nie działają, to dlatego, by nikt nie potrzebnie nie skasował biletu.

Co ciekawe Dzień bez Samochodu mogą świętować też przewoźnicy kolejowi. Przykładowo Koleje Mazowieckie wprowadziły tzw. pozataryfową ofertę specjalną. 22 września 2023 roku podróżni mogą nieodpłatnie podróżować pociągami KM, autobusami KM na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin oraz autobusami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA).

Lubicie korzystać z promocji na przejazdy? Warto też sprawdzać specjalne akcje organizowane m.in. przez prywatnych przewoźników autokarowych czy kolejowych w Polsce i za granicą. Wiele razy zdarzało się, że podróże były możliwe nawet za 1 euro. Ponadto regularnie udostępniane są też zniżkowe loty z Ryanair czy Wizz Air.

