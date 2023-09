Hebe przecenia kultowe kosmetyki. Za te produkty zapłacisz 1 zł

Hebe to jedna z najbardziej rozpoznawalnych drogerii w Polsce zaraz obok Rossmanna. Sieć sprzedaje swoje produkty zarówno stacjonarnie jak i w internecie. Na miejscu można znaleźć szereg kosmetyków dla całej rodziny oraz wiele innych artykułów przemysłowych. Sieć regularnie organizuje promocje. Tym razem z gazetki reklamowej wynika, że skorzystamy z wyjątkowej akcji, czyli 1 + 1 kosmetyk za złotówkę.

Kosmetyki za 1 zł w Hebe. Promocja obejmuje znane marki

Za jedyną złotówkę otrzymamy kosmetyki takich marek jak Maybelline, Rimmel, Bourjois, Loreal, Max Factor i wielu innych. Wystarczy kupić jedną wybraną rzecz, by druga nie kosztowała prawie nic. Akcja dotyczy produktów przeznaczonych do makijażu, a to oznacza, że na liście zobaczymy m.in. pomadki do ust, tusze do rzęs czy pudry.

Oferta Hebe obowiązuje od 21 września do 4 października. To właśnie w ciągu najbliższych tygodni zaoszczędzimy na ponad 8500 artykułów. Akcja z produktami za 1 zł wzbudza największe zdziwienie. Okazuje się, że za dokładnie tylko otrzymamy drugi dowolny kosmetyk objęty akcją – za każdym razem ten tańszy.

To można wziąć za 1 zł w Hebe

Ze strony internetowej Hebe wynika, że za 1 zł można otrzymać m.in. tusz do rzęs Maybelline New York Lash Sensational sky high, który kosztuje 59,99 zł, czy Maybelline News Jork Lash Sensational za 44,99 zł. Nie brakuje też pomadek tej samej marki w cenie 64,99 zł, czy kryjątych podkąłdów do twarzy od Max Factor np. Facefinity all day Flawless 3w1 za 75,99 zł.

Należy zauważyć, że im droższy kosmetyk wybierzemy, tym większa będzie nasza oszczędność. Najlepiej „wyjdziemy” na zakupach wtedy, gdy sięgniemy po dwa artykuły w mniej więcej takiej samej cenie.

Na liście znalazły się nie tylko droższe kosmetyki. Bardzo dużo z nich kupimy za jedyne 29,99 zł – w tym m.in. produkty Bell, Pierre Rene, Rimmel czy Nyx. W ofercie nie zabrakło m.in. kultowego pudru Rimmek Stay Mate w różnych odcieniach, żeluów do stylizacji brwi, olejków do ust i kredek do piegów. Wybór jest tak szeroki, że skorzystamy zarówno z tych mniej popularnych wariantów jak i tych kupowanych wyjątkowo często. Macie swoich faworytów? Warto nie zwlekać. Część artykułów może się wyprzedać w zawrotnym tempie.

Warto pamiętać, że to nie jedyna aktualna promocja w Hebe, bowiem część artykułów objęto zniżką do 60 i do 80 proc. Tańsze są m.in. niektóre kosmetyki do pielęgnacji twarzy, a nawet perfumy. W gazetce nie zabrakło też listy z tzw. superokazjami dostępnymi od 12,99 zł. Podobne akcje regularnie obowiązują w Rossmannie, całkiem niedawno sieć sprzedawała m.in. tani zamiennik drogich perfum.

