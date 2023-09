Kolejne obniżki w Rossmannie. Teraz akcesoria dla zwierząt już od 6 zł

Lubicie zakupy w Rossmannie? Nic w tym dziwnego w końcu to jedna z najbardziej popularnych drogerii w Polsce, zaraz obok Hebe. Obie sieci regularnie prześcigają się w swoich promocyjnych ofertach. Aktualnie Hebe proponuje wiele kosmetyków do makijażu za jedną złotówkę. Rossmann nie pozostaje w tyle i poza kosmetykami przecenia też mniej typowy asortyment. Uwagę zwracają gadżety dla zwierząt.

Przecenione akcesoria dla zwierząt w Rossmannie

Rossmann zachęca do zakupu artykułów zwierzęcych. Na liście znalazły się te związane z higieną i zdrowiem, zabawki oraz ubranka. Z promocji zadowoleni będą głównie właściciele psów, choć i dla kota coś się znajdzie – nabędziemy m.in. tańszą różową łopatkę do kuwety za 5,99 zł czy świecącą kocią piłkę czujnikiem ruchu za 12,99 zł. Praktycznie każdy produkt tańszy jest o minimum 2 zł.

Zabawki dla psów kupimy już od 8 do 20 zł. Należy zauważyć, że mowa o gumowych, materiałowych i dość ciekawie wykonanych produktach. Na liście znalazły się m.in. kolorowy piszczący kurczak za 7,99 zł, szara świnka za 9,99 zł czy pluszowe kości za 12,99 zł.

Koci asortyment to głównie słynne zabawki na patykach – do wyboru z krową, psem, kogutem, ptakiem, a nawet koniem. Za każdą zapłacimy jedynie 12,99 zł.

To nie koniec promocji dla zwierząt w Rossmannie. Taniej o 10 zł

Na liście najciekawszych przecenionych produktów dla zwierząt w Rossmannie znalazła się m.in. butelka podróżna ze specjalną miseczką za 12,99 zł oraz plastikowa miska za 7,99 zł dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych. To gadżet o wymiarach 23 × 6,4 cm przeznaczony raczej do mniejszych zwierzaków. Hitem są też praktyczne smycze Flexi, które kosztują zwykle ponad 55 zł, z teraz 43,99 zł.

Największą uwagę zwracają psie ubranka. Jako że zbliża się jesień, zakup ciepłego odzienia może być idealnym pomysłem. Jeśli zaoszczędzicie, to radość z zakupu może być jeszcze większa. Teraz Rossmann sprzedaje ciepłe kubraczki ze wzorem w szachownicę w kolorach beżowym i szarym. Dostępne są w rozmiarach od XS do L. Każdy z nich kosztuje 34,99 zł, zamiast 44,99 zł, więc różnica jest naprawdę spora.

To jeszcze trzeba wiedzieć? Rossmann przecenił m.in. psie szelki – kupimy je już od 14,99 zł, urocze puszki na smakołyki – 9,99 zł, cążki do obcinania pazurów – 12,99 zł czy piłki. Na liście znajduje się łącznie aż 167 artykułów, w tym nie tylko przemysłowe, ale również spożywcze. Jeśli planowaliście zakupy tego typu, aktualnie będą one szczególnie opłacalne.

