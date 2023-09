Allegro kończy z ofertą dla studentów. Więcej zapłacimy też za przesyłki

Allegro rozesłało do klientów mail ze zbiorem zmian, które zaczną obowiązywać w najbliższych tygodniach. Jak można się domyślać, nie dotyczą one niższych cen, ale podwyżki cen usług.

Wyższe opłaty za przesyłki poza Allegro Smart

18 października wzrosną opłaty za dostawę przesyłek, które są realizowane poza Allegro Smart! – a więc takich, w których to kupujący płacą za dostawę. 2 października platforma udostępni sprzedającym możliwość wprowadzenia nowych stawek w cennikach dostawy. Nowych i wyższych.

I tak na przykład opłata w ramach Allegro Paczkomaty InPost będzie mogła wzrosnąć z 9,99 zł do 10,95 zł, a w ramach Allegro Paczkomaty InPost pobranie z obecnych 13,99 zł do 15,39 zł.

Koniec oferty dla studentów, więcej za Monety

Ponadto firma zwiększyła z 50 do 60 zł minimalną wartość zamówienia, którą nagradza Monetami.Jednym słowem: trzeba wydać więcej pieniędzy, by otrzymać bonus (przede wszystkim kupony na tańsze zakupy produktów dziecięcych).

Tylko do końca października dostępna będzie usługa Allegro Smart! Student. Do ej pory była bezpłatna, po tym czasie można było ją przedłużyć za 49,90 zł na cały rok. Dawała prawo do korzystania z kodów zniżkowych np. w Multikinie, Flixbusie, Legimi. „Powyższe benefity będą dostępne jeszcze do 31 października 2023. Kończą się wtedy umowy z naszymi partnerami” – poinformowało Allegro.

Nie zamówisz przesyłki do Francji

14 listopada 2023 roku firma zacznie stopniowo usuwać metody dostawy do Francji z ofert wszystkich sprzedających. Proces ten zakończy się 4 grudnia 2023.

Allegro wyjaśnia, że ma to skutek z „nowymi przepisami we Francji, które dotyczą rozszerzonej odpowiedzialności producenta, usuniemy możliwość wysyłki towarów do tego kraju”.

W komunikacie zapewniono, że zmiana nie wpłynie na wysyłkę do innych krajów, na których także obowiązują systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Czytaj też:

Co czwarty Polak z pensją minimalną. Groźny ewenementCzytaj też:

„Urząd Skarbowy ma wiedzę o Pana działalności”. Handlujący na Vinted i OLX muszą mieć się na baczności