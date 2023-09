10+10 piw gratis w Biedronce. Nowa promocja tylko 30 września

Z najnowszej gazetki promocyjnej Biedronki ważnej od 28 września do 4 października dowiedzieliśmy się, że sieć przygotowała nowe akcje rabatowe. Jedna z nich będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem tuż przed weekendem. Znów rozdawane ma być piwo za darmo. Zdradzamy szczegóły.

Piwo za darmo w Biedronce. Aż 10 sztuk

Biedronka ogłosiła nowe 10+10 piw gratis. Tym razem promocja dotyczy trunków Kasztelan w butelce zwrotnej o pojemności 500 ml. Zwykle za jedną sztukę trzeba zapłacić aż 3,15 zł, więc to szansa na sporą oszczędność, Tylko w sobotę 30 września, każdy, kto podejdzie do kasy z 10 sztukami, drugie tyle odbierze bezpłatnie.

Trzeba pamiętać o limicie dziennym i karcie Moja Biedronka – na jedną zabierzemy maksymalnie 20 butelek, czyli 10 darmowych. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę, która wynosi 1 zł.

To niejedyna promocja piwna. Choć w tę sobotę tylko Biedronka rozda aż 10 trunków za darmo, to swoją akcję zniżkową przedstawił też Lidl. W tej sieci od 28 do 30 września korzystać można z 35 proc. zniżki na butelki przy zakupie 6 sztuk. Wybiera się z takich marek jak Heineken, Paulaner, Corona, Pilsner Uruquell, Zlaty Bazant czy Budweiser. Produkty można mieszać dowolnie, a rabat aktywuje się w aplikacji sklepu.

Inne darmowe produkty z Biedronki

W ciągu najbliższych dni Biedronka rozda za darmo nie tylko piwo. Klienci mogą skorzystać z 1+1 gratis na jajka Moja Kurka – tylko 29 września, 1+1 gratis na pierogi z mięsem marki Nasze Smaki – tylko 30 września, 2+1 gratis na wszystkie kasze, ryże i strączki marki Plony Natury – do 30 września oraz 2+1 na wszystkie płyny i koncentraty do płukania tkanin firmy Eden – też do 30 września.

Ponadto sporo produktów jest tańszych o 50 proc. w tym m.in. pizza, kosmetyki do włosów, makijażu marki Bell, ciastka Bonitki, produkty Pudliszki, kawa MK Cafe i wiele innych. Zachęcamy również do sprawdzania ofert innych dyskontów typu Lidl, Kaufland czy Dino.

