Inflacja spada, czas na dalsza obniżkę stóp? Tak mogą zmaleć raty kredytu

Spadek inflacji z poziomu 10,1 w sierpniu do 8,2 proc. we wrześniu (tzw. szybki odczyt) zaskoczył wielu ekonomistów, bo jakkolwiek mieli powody, by podejrzewać, że inflacja na powrót będzie jednocyfrowa, to nie zakładali aż tak szybkiego spadku. Po stronie kredytobiorców rodzi to z kolei pytanie, czy w tej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na dalsze ścinanie stóp procentowych. Ostatnia obniżka była zdecydowana: stopy poszły w dół o 75 punktów procentowych i to w sytuacji, gdy obserwatorzy rynku zakładali, że będzie to 25 punktów. Czy na najbliższym posiedzeniu Rada będzie równie stanowcza?

Czy RPP zdecyduje się na dalsze obniżki stóp procentowych?

Michał Stajniak z domu maklerskiego XTB zauważa, że szef NBP w ostatnim wywiadzie wskazał, iż perspektywy obniżek znacznie ograniczyły się w Polsce, co sugerowałoby obniżkę stóp na początku października o 0,25 pkt proc. lub powstrzymanie się od takiej decyzji.

„Biorąc pod uwagę jednak to, że inflacja w końcu spadła do poziomu jednocyfrowego, można uważać, że obniżka stóp w październiku powinna być niemal pewna” — napisał w komentarzu.

Podobnie uważa Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl. „Kontynuacja szybkiego wygasania wzrostu cen jest koronnym argumentem, by Rada Polityki Pieniężnej w najbliższą środę ponownie ścięła koszt pieniądza. Spodziewamy się obniżki stopy referencyjnej o 0,25 pkt proc. z 6 do 5,75 proc., ale po dzisiejszych, niższych od prognoz danych rośnie szansa nawet na ruch o 0,5 pkt proc”. – przekonuje.

O ile mogą zmaleć raty kredytów?

Analityk Expandera Jarosław Sadowski obliczył, jak zmniejszyłaby się rata kredytu opartego o WIBOR 3M (najpopularniejszy rodzaj kredytu), na kwotę 300 tys. zł, udzielonego we wrześniu 2021 r. na 30 lat, gdyby w październiku RPP ścięła stopy o kolejne 25 pb. Zastrzegł przy tym, że konkretne liczby zależą od wielu parametrów, m.in. kwoty zadłużenia i okresu spłaty. Zasadą jest, że im wyższy dług, tym mocniej spadnie rata.

W momencie zaciągania kredytu z przykładu rata wynosiła 1,176 zł. W pierwszych dniach września, przed obniżką stóp, było to około 2 tys. 371 zł, a po ścięciu głównej stawki do 6 proc. — 2 tys. 218 zł.

Obniżenie stóp p 25 pb. skutkowałoby tym, że rata omawianego kredytu powinna wynieść około 2 tys. 168 zł. Niewiele, bo zaledwie 50 zł miesięcznie mniej, ale zawsze to jakaś ulga.

