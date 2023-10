Rossmann przecenił kremy kultowych marek. Za ten zapłacisz mniej niż 30 zł

Rossmann regularnie przygotowuje promocje dla swoich klientów. O ile niektóre obowiązują nawet dwa tygodnie, o tyle inne pojawiają się prawie tak szybko jak znikają. O wielu z nich można dowiedzieć się za pośrednictwem strony internetowej sieci. Sprawdziliśmy, na co warto zwrócić uwagę. Na liście kultowe kremy.

Kultowe kremy do twarzy w promocji Rossmanna

W ofercie promocyjnej Rossmanna uwagę zwraca produkt Biotanique Lift Infusion. To krem regenerujący, który sprawdzi się właściwie do każdego typu skóry. Najlepiej używać go wtedy, gdy chcemy poprawić jej jakość. Tradycyjnie kosmetyk kosztuje aż 49,99 zł, a teraz zapłacimy za niego 20 zł mniej – 29,99 zł. Sieć zwraca uwagę, że to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Czas na skorzystanie ze zniżki mamy do 16 października.

W takiej samej cenie otrzymamy w Rossmannie inne rodzaje tych samych kremów m.in. Biotanique liposomowy z zaawansowanym programem pielęgnacji naprawczej, opartej na technologii infuzji składnika aktywnego przez barierę naskórka za pomocą Liposomów Nowej Generacji. Wszystkie kremy znajdziemy w podobnych charakterystycznych różowych opakowaniach.

Rossmann przecenia też kremy Nivea. Kupisz za mniej niż 30 zł

Naszą uwagę przekłuły nie tylko kremy Biotanique, ale też produkty kultowej marki Nivea. Zniżką objęto m.in. krem Nivea Ukojenie Q10 – dostępny za 29,99 zł, Nivea Ujędrnienie Q10 – w cenie 28,99 zł. Jest też korzystna możliwość kupienia zestawu dwóch kremów na dzień i na noc w cenie 41,99 zł, zamiast 69,99 zł.

Co warto wiedzieć o wspomnianych kremach? Oba są produktami przeciwzmarszczkowymi stworzonymi z myślą o kobietach dojrzałych. Wzbogacone są m.in. o niezbędne witaminy, które zapewniają regenerację. Skóra ma być pozbawiona zaczerwienień, napięcia i suchości.

Jeśli żaden z podanych produktów nie należy w kręgu waszych zainteresowań, warto zwrócić uwagę, że Rossmann przecenił też kremy wielu innych firm. Na liście znalazły się m.in. takie marki jak UZDROVISCO Bioklinika, More4Care, Perfecta, AA Lab, Eveline, Lirene czy Loreal. Łącznie to około kilkuset artykułów tego typu.

