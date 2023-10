Nowe godziny otarcia sklepów Kaufland. Zmiany weszły w październiku

Od początku października w sklepach Kaufland można zauważyć różnice. Wszystkie sklepy podzielono na trzy grupy, dzięki czemu każda z nich otwarta jest w zupełnie innych godzinach – pierwsza od 6:00 do 22:00, druga od 6:00 do 23:00, a trzecia od 7:00 do 23:00. W tej ostatniej znajduje się najmniej, bo tylko 6 punktów.

Tak podzielono godziny otwarć w sklepach Kaufland

Kaufland posiada obecnie 239 marketów w samej Polsce i zatrudnia około 15 000 pracowników. To właśnie wszystkie te placówki podzielono, co do godzin otwarć. Warto być na bieżąco, by nie przyjść na zakupy za wcześnie lub za późno.

Grupa 1. Sklepy otwarte od 6:00 do 22:00

W grupie pierwszej znalazły się: Andrychów, Augustów, Będzin, Biała Podlaska, Białystok II, Bielsk Podlaski, Bielsko-Biała, Biłgoraj, Bolesławiec, Brodnica, Busko-Zdrój, Bytom, Chełm, Chojnice, Chorzów I, Chrzanów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza II, Dębica, Dęblin, Elbląg, Ełk, Giżycko, Grudziądz, Hajnówka, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jabłonna, Jasło, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Jelenia Góra, Jędrzejów, Kamienna Góra, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Knurów, Końskie, Kościan, Krapkowice, Kraśnik, Krosno, Kutno, Kwidzyn, Legnica, Leszno, Lubań, Lubin, Lubliniec, Łask, Malbork, Mińsk Mazowiecki, Mława, Mrągowo, Mysłowice, Myszków, Nowa Sól, Nowy Sącz, Nysa, Olecko, Oleśnica, Olsztyn, Opoczno, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Piekary Śląskie, Piotrków Tryb., Prudnik, Przemyśl, Pszczyna, Racibórz, Radom, Radzionków, Rybnik, Rydułtowy, Sandomierz, Siemianowice Śląskie, Skawina, Sochaczew, Stalowa Wola, Stare Stawy, Szczytno, Świdnica, Świdnik, Świecie, Tarnowskie Góry, Tczew, Wałbrzych, Wodzisław Śląski, Września, Wyszków, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Żagań, Żary, Żory i Żywiec.

Grupa 2. Sklepy otwarte od 6:00 do 23:00

W grupie drugiej znalazły się: Bełchatów, Białogard, Białystok, Brzeg, Bydgoszcz I, Bydgoszcz II, Bydgoszcz III, Bytów, Chorzów II, Ciechanów, Częstochowa, Częstochowa II, Dzierżoniów, Garwolin, Gdynia, Gdynia II, Gliwice, Głogów, Gniezno, Goleniów, Gorlice, Gorzów Wielkopolski, Gostynin, Grójec, Gryfice, Jarocin, Jarosław, Kalisz, Katowice, Kielce, Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów Łódzki, Koszalin I, Koszalin II, Kościerzyna, Kraków I, Kraków II, Kraków III, Kraków IV, Kraków V, Krotoszyn, Legionowo, Lębork Lubartów, Lublin, Lublin III, Łomża, Łowicz, Łódź, Łódź II, Łódź III, Łódź IV, Łuków, Myślenice, Namysłów, Nowy Dwór Maz., Nowy Tomyśl, Oborniki Wielkopolskie, Oława, Opole, Ostróda, Ostrów Mazowiecka, Pabianice, Piaseczno, Piła, Pisz, Pleszew, Płock, Płońsk, Polkowice, Poznań, Poznań II, Puławy, Radom II, Rawicz, Ruda Śląska, Ruda Śląska II, Rzeszów, Rzeszów II, Sanok, Siedlce, Sieradz, Skarżysko-Kamienna, Skierniewice, Słupsk, Sosnowiec I, Sosnowiec II, Stargard, Strzelce Opolskie, Suwałki, Swarzędz, Szczecin I, Szczecin II, Szczecin III, Szczecinek, Świnoujście, Tarnobrzeg, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Turek, Tychy, Wałcz, Warszawa Bemowo, Warszawa Białołęka, Warszawa Korkowa, Warszawa Stalowa, Warszawa Targówek, Wągrowiec, Wejherowo, Wieluń, Włocławek, Wołomin, Wrocław I, Wrocław II, Wrocław III, Wrocław IV, Wrocław V, Zabrze, Zamość, Zawiercie, Ząbki, Zduńska Wola, Zielona Góra i Żyrardów.

Grupa 3. Sklepy otwarte od 7:00 do 23:00

Gdańsk, Katowice II, Kraków VI, Warszawa Gocław, Warszawa Piastów, Zielona Góra II.

