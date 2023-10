Lokaty w październiku. 7 proc. w InBanku, a co oferuje konkurencja?

Po pierwszej od miesięcy decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych (i to od razu o 75 punktów bazowych), banki zaczęły ciąć oprocentowanie lokat. Eksperci spodziewają się kolejnej obniżki (jej zapowiedzią jest jednocyfrowa inflacja, której nareszcie się doczekaliśmy), co jeszcze bardziej pociągnie oprocentowanie lokat.

Gdzie szukać jeszcze w miarę dobrych ofert?

Lokaty w październiku 2023. Przegląd ofert

Oprocentowanie do 5,8 proc. oferuje VeloBank (czas trwania lokaty 6 miesięcy, obejmuje wyłącznie nowe środki). Można założyć jednocześnie aż 3 promocyjne lokaty. Santander Bank ma w ofercie lokatę na 5,5 proc. (tylko dla nowych środków, duży wybór okresów lokacyjnych: od 1 do 36 miesięcy). Oferty InBank są skalibrowane między 3,5 a 6 proc. (brak konieczności otwierania kolejnego konta, lokatę można otworzyć nawet na 60 miesięcy). W tym banku znajdziemy tez ofertę lokaty 3-miesiecznej na 7 proc. – to zdecydowany lider zestawienia.

Klienci PKO BP mogą skorzystać z oferty na 6 lub 3 miesiące – bez względu na czas trwania, oprocentowanie wynosi 6 proc.

Lokaty na 1 miesiąc

Bank Millennium oferuje Lokatę Urodzinową na 6,5 proc. Dlaczego „urodzinowa”? Mogą w niej skorzystać wyłącznie klienci, którzy maja w Millennium konto bieżące i mieli urodziny nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym otwarciem depozytu. No i jeszcze jedno: jest to lokata tylko na 1 miesiąc.

Gdy brać pod uwagę najkrótszy, zaledwie 1-miesięczny okres oszczędzania, na uwagę zasługuje również oferta Toyota Banku. Lokata Plus oprocentowana jest na 5,9 proc. Mogą z niej skorzystać klienci posiadający konto osobiste.

