Drogi jak schabowy. Ceny mięsa pokazują jak postępowała drożyzna

O tym, jak postępuje wszechogarniająca drożyzna, można się przekonać na co dzień. Niektóre koszyki zakupowe, czyli zbiór produktów najczęściej kupowanych przez klientów sklepów, podrożały w ostatnich latach nawet o 30-40 proc. Wyjątkowo drogie jest m.in. mięso.

Schabowy wyjątkowo drogi

Mimo spadającej inflacji, która wynika z wysokiej zeszłorocznej bazy, do której porównuje się najnowsze odczyty, ceny produktów nadal rosną. Należy bowiem pamiętać, że fakt, że inflacja wynosi 8,2 proc. oznacza, że właśnie o tyle wzrosły ceny w porównaniu z zeszłym rokiem. Mimo politycznych prób przekonywania, że spadająca inflacja oznacza również spadające ceny, rzeczywistość jest inna.

Portal DlaHandlu porównał jeden z najbardziej drożejących produktów w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach. To właśnie mięso stanowiło w comiesięcznych odczytach GUS znaczną część wzrostów cen.

Za przykład dziennikarze wzięli niezwykle popularnego w Polsce kotleta schabowego, czyli obowiązkowe danie weekendowe w wielu domach w całym kraju. Zestawienie cen z 2015 roku i najnowszych, jest wyjątkowo niekorzystne dla rządzących.

W październiku 2015 roku, czyli dokładnie osiem lat temu, za kilogram schabu bez kości trzeba było zapłacić średnio 16,08 zł. To cena, która z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się być nieosiągalna. We wrześniu 2023 roku średnia cena kilograma tego mięsa to już bowiem 23,87 zł, a w niektórych sieciach handlowych trzeba zapłacić nawet blisko 29 zł za kilogram.

Ile schabowych za pensję minimalną?

W USA do badania wpływu inflacji używa się często tak zwanego indeksu Big Maca. Jest to proste porównanie, które pokazuje siłę nabywczą Amerykanów. Minimalne wynagrodzenie dzieli się przez aktualną cenę najpopularniejszej kanapki z sieci McDonald’s. Ma to na celu pokazanie, jak realnie biednieją mieszkańcy tego kraju.

Podobny zabieg wykonano w przypadku cen schabu w Polsce. W 2015 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 1750 złotych. Wtedy za taką pensję można było kupić 166,8 kg schabu bez kości.

W 2023 roku pracując legalnie, w oparciu o umowę o pracę, nie można zarobić mniej niż 3600 złotych. Biorąc pod uwagę aktualne ceny schabu, należy wskazać, że realnie Polacy mogą kupić go więcej, bo aż 207,7 kg.

