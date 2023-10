Wojskowe cysterny na Orlenie? Firma odnosi się do zarzutu korzystania z rezerw dla armii

„Jednoznacznie dementujemy pojawiające się w internecie sugestie o wykorzystywaniu przez ORLEN wojskowych rezerw paliwowych. To fakenews. Natomiast potwierdzamy, że tak jak wielokrotnie w przeszłości (np. podczas wzmożonego ruchu w okresie letnim), wojskowe cysterny wspierają naszą logistykę w szybszych dostawach paliw produkowanych i importowanych przez ORLEN” – poinformował Orlen w komunikacie.

To reakcja na pojawiające się w mediach społecznościowych doniesienia, że na niektórych stacjach widziano wojskowe cysterny, które uzupełniały zapasy paliwa, a właściwie „doprowadzały do naprawienia” uszkodzonych dystrybutorów, co stało się dziwną plagą na stacjach Orlenu. Internauta podpisujący się jako Szalony Reporter napisał, że widział taką sytuację w Kielcach. „Była „awaria dystrybutorów”, przyjechała wojskowa cysterna i dystrybutory naprawione. Czy PiS bierze paliwo z rezerw wojskowych, czy wojsko powinno zaopatrzyć Orlen?” – zrelacjonował.

PERN zapewnia, że magazyny są pełne

Orlen zapewnia, że nie dochodzi do takich sytuacji. Z kolei w sobotę spółka PERN, która odpowiedzialna jest za transport i magazynowanie ropy naftowej i paliw, zapewniła, że wszystkie bazy paliwowe pracują w normalnym trybie – niezależnie od zwiększonego popytu na paliwa.

Internauci piszą w mediach społecznościowych o kolejnych stacjach Orlenu, na których „Wszystkie bazy paliwowe PERN funkcjonują w standardowym trybie. Dotyczy to także bazy w podwarszawskim Emilianowie. Oznacza to, że paliwa wydawane są na bieżąco” — czytamy w komunikacie spółki.

PERN podkreśla, że oczywiście obserwuje zwiększony popyt i odbiór produktu w jego bazach, niemniej „na wszystkich bazach jest wystarczająca ilość paliwa”.

