Produkty na Halloween z grosze. W sklepach prawdziwy wysyp gadżetów

Choć Halloween uznawane jest w Polsce za dość kontrowersyjne święto, a wiele osób zwyczajnie nie zamierza go obchodzić, to sklepy i tak co roku przygotowują ciekawe oferty z tej okazji. Te głównie tworzone są z myślą o dzieciach i nastolatkach, którzy urządzają różnego rodzaju imprezy czy bale strachów.

Znane sklepy na Halloween. Tu znajdziesz produkty

Sprzedaż produktów z okazji Halloween rozpoczęła się już ponad tydzień temu. My właśnie teraz postanowiliśmy zrobić przegląd gazetek promocyjnych znanych marketów, by sprawdzić, co oferują. Aktualnie największy wybór prezentuje Pepco i Biedronka. Obie sieci prawie do końca miesiąca zamierzają sprzedawać specjalne stroje, maski i wiele innych gadżetów.

Po co kupować produkty na Halloween? Te głównie przydadzą się wtedy, gdy zamierzamy zrobić imprezę z tej okazji. Sklepy oferują głównie asortyment dziecięcy, choć bywa, że pojawiają się również maski czy peruki dla dorosłych. To świetna okazja, by zrobić komuś żart lub przestraszyć sąsiadów. Co ciekawe ceny takich gadżetów są naprawdę niskie – w Pepco zaczynają się od 5 zł zaś w Biedronce od 8 zł.

Warto zauważyć, że tematyczne oferty spotykaliśmy też w sklepach Dealz, Netto, Lidl, Rossmann czy Aldi. Wiele artykułów już się wyprzedało, dlatego nie wszędzie są już dostępne.

Co na Halloween z Pepco?

W ofercie Pepco na Halloween znajdziemy czarne pidżamy tematyczne dla całej rodziny w cenach od 25 do 45 zł, a nawet kostium dla psa! Sprzedawane są też specjalne kubki w kształcie dyni czy z wizerunkiem pająków i duchów. Maski na Halloween można kupić już za jedyne 5 zł – dostępne w uniwersalnych rozmiarach. Ponadto nie brakuje sukienek dziewczęcych czy opasek do włosów.

Hitem w ofercie są akcesoria kuchenne. Z okazji Halloween kupimy specjalne foremki do lodów i wykrawacze do ciastek w kształcie czaszek, nietoperzy czy dyni. Wszystko to pozwoli zachować charakter dekoracji rodem z horroru. Ceny takich gadżetów zaczynają się już od 10 zł.

Ponadto ważnym elementem jest też oświetlenie, dlatego Pepco sprzedaje tanie świeczniki od 7 zł. Dostępne są też groźne dynie LED, łańcuchy i lampiony. Tego typu dekoracje dostaniemy nawet za 5 zł. Imprezę halloweenową mogą uzupełnić tematyczne przysmaki i tych również nie brakuje – dostaniemy żelki, cukierki, watę cukrową oraz pianki – wybór jest bardzo szeroki. Oferta ważna jest do 18 października.

Co na Halloween z Biedronki?

Oferta Biedronki ważna jest do 21 października. Znajdziemy tam maski dla dorosłych z serii Dom z Papieru, Batman, Straszny Film i wiele innych. Każda kosztuje jedyne 9,99 zł. Dostępna jest też tematyczna biżuteria, balony, pajęczyny i wiele innych ozdób. Hitem są tanie figurki do nakręcania i zgniotki – od 7,99 zł.

W tym przypadku również nie zabrakło oświetlenia. Biedronka sprzedaje girlandy halloweenowe w cenie 17,99 zł. Lampki przedstawiają dynie lub nietoperze w różnych kolorach. Ceny większych akcesoriów do dekoracji zaczynają się od 21,99 zł. Ponadto jako uzupełnienie tematycznego stroju można wybrać kapelusze czarownicy, przebrania i rekwizyty.

