Wynajem mieszkania ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Zaskakujące wyniki badania

Naukowcy przekonują, że brak poczucia bezpieczeństwa u najemców i wysokie ceny najmu nieruchomości są szkodliwe dla zdrowia i skracają życie.

Wynajem mieszkania. Wysokie koszty najmu

Nowe osiedle mieszkaniowe na warszawskim Mokotowie. W kilku budynkach znajduje się niemal trzysta mieszkań. Ponad połowę z nich zajmują najemcy, a ich odsetek stale rośnie. Na każdą ofertę najmu zamieszczoną w serwisie ogłoszeniowym odpowiada kilkunastu chętnych. Aby podpisać umowę z właścicielem mieszkania, trzeba przejść dłuższą procedurę niż na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę.

Na długiej liście znajdują się zarówno castingi, dwuetapowe rozmowy, deklaracje o niepaleniu papierosów czy nietrzymaniu zwierząt, jak i pisemnych zobowiązań o odpłatnościach na czas. Później trzeba pokonać liczną konkurencję i opłacić wysoką kaucję. Za wynajęcie niewielkiego dwupokojowego mieszkania trzeba zapłacić 4 tys. zł miesięcznie. Większe apartamenty to koszt 7 tys. zł.

Wynajęcie mieszkania może być bardzo stresujące

– Wynajęcie mieszkania jest bardziej stresujące niż zmiana pracodawcy. Byłem na dziesięciu takich spotkaniach i nic. Gdy dzwoniłem do właścicieli, najczęściej odpowiadali, że udzieliłem nie takich odpowiedzi, jakich oczekiwali — mówi pan Adam, z zawodu handlowiec. Na mokotowskim osiedlu mieszka od września. – Udało się po znajomości. Kolega zaproponował mi jeden pokój, bo nie wyrabiał finansowo. Teraz wszystkie opłaty dzielimy po połowie — dodaje.

Pan Adam przyznaje, że czasie rozmów z sąsiadami czy kolegami z pracy temat najmu i wysokich opłat za wynajęcie mieszkania powraca bardzo często. – Wynajęcie pokoju wraz ze wszystkimi opłatami zabiera mi połowę pensji. Biorę każde dodatkowe zlecenie, by nie myśleć, czy wystarczy mi do pierwszego, czy będę musiał z czegoś zrezygnować — zaznacza.

Najemcy mówią o ciągłym stresie. „Trzeba mocno zaciskać pasa”

W podobnym tonie wypowiadają się internauci w mediach społecznościowych. – Oboje pracujemy i wynajmujemy mieszkanie w Warszawie. Jedna pensja idzie na opłaty za najem mieszkania i media. Druga jest na codzienne życie. Nie mamy długów, ale czasami trzeba mocno zaciskać pasa. Nie wiedziałam, że najem może być taki stresujący — napisała pani Anna, która wraz z mężem dwa razy zmieniała mieszkania ze względu na wysokie opłaty. Na temat stresu związanego z najmem nieruchomości powstały liczne publikacje i naukowe opracowania.

Inni internauci obawiają się, że cały czas będą musieli mieszkań nie na swoim. Ceny mieszkań poszybowały w górę. „Nie stać nas na zakup własnego M. Musielibyśmy pracować w dwóch firmach. Zostaje tylko najem, albo powrót do rodzinnego miasta” – dodają.

„Wynajęcie mieszkania jest szkodliwe dla zdrowia i skraca życie” — tak wynika z najnowszych badań, które przeprowadzili wspólnie naukowcy z australijskiego Uniwersytetu w Adelajdzie i brytyjskiego Uniwersytetu w Essex. „Duże znaczenie ma brak poczucia bezpieczeństwa u najemców oraz wysokie ceny najmu mieszkań” — podkreślają badacze w swoim opracowaniu.

Najem mieszkania. Badanie ukazują negatywny wpływ na zdrowie

„Zdaniem uczonych negatywny wpływ najmu na zdrowie jest większy niż w przypadku utraty pracy czy skutków palenia u byłych palaczy” – czytamy na łamach dziennika „Rzeczpospolita”. Na tym jednak nie koniec kłopotów, jakie czekają osoby, które nie mają swoich mieszkań.

Gazeta przytacza wyniki badania opublikowanego w naukowym czasopiśmie „Journal of Epidemiology & Community Health”. Naukowcy po przeanalizowaniu 1420 ankiet doszli do wniosku, że rozmaite trudności, jakie wiążą się z wynajmowaniem od kogoś mieszkania, mają silny związek z szybszym procesem biologicznego starzenia się u tych osób. A to z kolei wpływ na wiele innych aspektów.

Naukowcy chcą powtórzyć badanie na znacznie większą skalę

„Polityka zmierzająca do redukcji stresu i poczucia niepewności wiążącej się z najmem mieszkań, na przykład przeciwdziałanie bezpodstawnym eksmisjom, ograniczenie podwyżek czynszów czy poprawa warunków mieszkaniowych, mogą doprowadzić do redukcji negatywnych skutków dla zdrowia najemców” – twierdzi współtwórczyni badania, profesor Emma Baker z Uniwersytetu w Adelajdzie.

Być może takie badanie zostanie przeprowadzone także w naszym kraju. Naukowcy planują powtórzyć badanie na znacznie większą skalę. Chcą poznać opinie najemców w innych krajach, by sprawdzić, czy związek między wynajmowaniem mieszkania a procesem starzenia się zmienia się w czasie.

