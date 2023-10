Sprawdził, jak zdrożało nasze życie w ciągu 10 lat. Różnice w cenach porażające

Rosnące ceny od lat są bolączką Polaków. Inflacja dała w kość tak bardzo, że nawet zerowy VAT na żywność nie przyniósł dużej ulgi. Choć większość z nas pogodziła się z obecną rzeczywistością, to często porównuje aktualną sytuację do tej z poprzednich lat. Zaglądając wstecz, można się bardzo zdziwić. O ile zdrożało nasze życie? Ostatnio sprawdził to znany youtuber z kanału „Sprawdzam Jak”.

Ceny 10 lat temu a dzisiaj. Youtuber postanowił to sprawdzić

Kanał „Sprawdzam Jak” koncentruje wokół siebie ponad milionowe grono odbiorców. Autorem wszystkiego jest Dymitr Błaszczyk, który nagrywa materiały już co najmniej od 6 lat. Jeden z jego ostatnich filmów nosił tytuł: „Ceny 10 lat temu a dzisiaj. O ile zdrożało nasze życie”. To właśnie w nim podzielił się bardzo wartościowymi danymi.

Mężczyzna porównał ceny z roku 2012 z tymi z roku 2022. Jak sam zdradził, dane zostały zaczerpnięte głównie z Banku Danych Lokalnych GUS. W filmie nie skoncentrowano się na artykułach spożywczych, lecz na tych przemysłowych oraz popularnych usługach. Dowiedzieliśmy się, o ile więcej płaci się za bilet do teatru, kina, węgiel, wizytę u lekarza specjalisty czy zapisanie się na kurs prawa jazdy. „To jest tak olbrzymia różnica, że to się w pale nie mieści” – brzmiały słowa youtubera. Zdradzamy, co zaskakuje najbardziej. W wielu przypadkach łatwo wytrzeszczyć oczy ze zdumienia.

Jest drożej. Tak zmieniły się ceny

Dymitr, który przyglądał się cenom zwiększającym się w Polsce, na przestrzeni 10 lat podkreślił, że poza nimi rosły też zarobki i są inne niż w latach 2012. Dał jednak do zrozumienia, że i tak warto sprawdzić, jak podrożało nasze życie, zwłaszcza że obecne kwoty niektórych usług bywają przerażające i dokuczliwe.

Jeśli chodzi o prawo jazdy, okazuje się, że w roku 2012 kurs kategorii B kosztował 1282 zł, w roku 2022 było to już 2353 zł. To wzrost na poziomie 84 proc. Youtuber sprawdził też ceny ciepłej wody – kiedyś metr sześcienny kosztował 19 zł, dziś jest to 29 zł (mowa o średniej z danych dla całej Polski). Ważnym aspektem okazał się też fryzjer – w roku 2012 strzyżenie męskie można było wykonać za 16 zł, dziś jest to średnio około minimum 34 zł. To nawet 112 proc. różnicy.

Cena biletu do kina w 2012 roku wynosiła około 16 zł, dziś jest to około 21 zł, zaś do teatru 6. Piętro w Warszawie w 2012 można było pójść za 40 zł, dziś kosztuje to minimum 63 zł. Kolejną badaną usługą okazał się przejazd taksówką – w 2012 roku kosztował – w ciągu dnia za dystans 5 km – 16 zł, w roku 2022 jest to około 21 zł. Na końcu filmu prześwietlono też ceny węgla – tu można doznać sporego szoku, bowiem w 2012 tona kosztowała 818 zł, w 2022 było to już 2329 zł –to wzrost o 185 proc. Jeśli mowa o lekarzu specjaliście, wizyta u tego niegdyś była możliwa od 78 zł, dziś jest to koszt rzędu minimum 164 zł – wzrost na poziomie 110 proc.

Youtuber kilka razy podkreślał, że jego zdaniem ceny podawane na rok 2022 bywają zaniżone i jego zdaniem, jest jeszcze drożej, niż wynika z danych. Prosił też o opinie na temat odczuć w tej sprawie innych internautów. Trudno się z tym nie zgodzić, należy jednak zwrócić uwagę, że kwoty zwykle różnią się w zależności od tego czy znajdujemy się w większym, czy mniejszym mieście. Z materiału filmowego wynika, że wszystko uwzględnione w badaniach zdrożało o najmniej 20 proc.

