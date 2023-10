Nowa opłata na Vinted. Na to trzeba będzie wydać aż 45 zł

Vinted to platforma, która istnieje na rynku od wielu lat. Reklamowano ją zarówno w telewizji jak i w sieci, dzięki czemu coraz więcej osób chciało korzystać z tanich zakupów i wystawiać swoje używane przedmioty. Dziś działa nie tylko strona online, ale też aplikacja firmy. Użytkownicy znajdują tam głównie odzież, ale nie tylko. Wszystko może być zarówno nowe jak i wcześniej noszone.

Jako że często pojawiały się komunikaty ostrzegające przed oszustami, którzy wykorzystywali Vinted, do wyłudzania pieniędzy i danych, coraz więcej klientów bało się korzystać z usług. Firma jednak reaguje na takie problemy i regularnie zwiększa bezpieczeństwo na swoich stronach. Teraz wprowadzono nową usługę, jednak trzeba za nią zapłacić 45 zł.

Dodatkowa opłata na Vinted

Osoby kupujące towary na platformie Vinted mogą zlecać ekspertom weryfikację droższych produktów. Wszystko dzięki nowej usłudze dostępnej dla setek marek designerskich i streetwearowych. Trzeba za nią zapłacić 10 euro, co daje około 45 zł.

Wspomniani eksperci będą sprawdzać autentyczność produktów, co uchroni potencjalnych klientów przed oszustami. Jak wiadomo, dziś takich nie brakuje – niektórzy specjalnie tworzą podróbki, by później zarabiać na niewiedzy internautów.

Za weryfikowanie towarów ma być odpowiedzialny doświadczony zespół niemieckiej platformy z artykułami luksusowymi Rebell. Wszystko zostanie sprawdzone w centrum weryfikacyjnym w Hamburgu.

Tak skorzystasz z nowej usługi na Vinted

Nowa usługa Vinted będzie dostępna przy produktach oznaczonych specjalną odznaką w kształcie diamentu – tylko te kwalifikują się do weryfikacji. To podczas realizacji transakcji na platformie można zdecydować się na potwierdzenie autentyczności przedmiotu. Całość obejmuje test i wysyłkę do centrum weryfikacji Vinted. Dla sprzedawców usługa jest darmowa. Co ciekawe, jeśli okaże się, że ktoś regularnie wystawia nieoryginalne rzeczy, jego konto zostanie zablokowane

Aktualnie nowość dotyczy tylko 200 marek i wyłącznie Francji, Włoszech, Niemczech, Belgii i Holandii. Weryfikacji podlegają produkty jak torby, buty, akcesoria, biżuteria i zegarki o wartości powyżej 100 euro. Dotyczy to m.in. marek Bottega Veneta, Celine, Jacquemus, Adidas i New Balance. Stopniowo Vinted będzie dodawać kolejne, usługa zacznie też obowiązywać w innych krajach.

