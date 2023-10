Kultowe hity z Rossmanna do 15 zł. To promocje z najnowszej gazetki

Rossmann i Hebe to chyba dwie ulubione drogerie Polaków. Sieci stale konkurują ze sobą i proponują coraz lepsze oferty promocyjne. Obie są inspiracją dla wielu innych sieci i dyskontów np. niemieckiego dm.

Tym razem skoncentrowaliśmy się na promocji z Rossmanna. Sieć przeceniła m.in. kosmetyki do makijażu, a także wiele produktów pielęgnacyjnych. W aktualnej gazetce ważnej od 17 października do 2 listopada znaleźliśmy same hity. Sprawdzamy, po co warto sięgnąć.

Nowa promocja w Rossmannie. Hity do 15 zł

W najnowszej gazetce promocyjnej Rossmanna łatwo znaleźć świetne produkty, na które nie wydamy więcej niż 15 zł. Na liście znalazły się m.in. mydła, emulsje, olejki, maseczki do twarzy, a nawet szampony do włosów. Potrzebujecie kilku przykładów? Oto one.

Odżywka do włosów Isana 250 ml kosztuje teraz tylko 8,99 zł, zamiast 11,49 zł. Bardzo mało wydamy też na kultowe serum pod oczy od Eveline – 15,99 zł, zamiast 26,99 zł. Hitem będzie też olejek do włosów Isana, 100 ml za jedyne 14,99 zł, szampon koloryzujący Szwarzkopf za 14,79 zł czy zapachowy żel pod prysznic Yumi Aloe Malina, 400 ml za jedyne 12,99 zł, zamiast 18,99 zł.

Te produkty to nie wszystko z listy najciekawszych. Bez problemu, bowiem można znaleźć też niedrogie kosmetyki do makijażu. Za 7,99 zł kupimy różowy pachnący balsam do ust Bielenda, a za 12,99 zł puder do twarzy Bamboo Lovely, który normalnie kosztuje aż 23,99 zł. Mniej niż 15 zł wydamy też na hennę do brwi marki Delia – 12,99 zł, tusz do rzęs Lovely – 11,99 zł, kredkę do ust Eveline – 14,49 zł czy tusz do rzęs Eveline Cosmetics – 14,49 zł.

Co ciekawe niedrogie hity to nie tylko produkty dla kobiet, ale też te dla mężczyzn. Przykładowo na żel i szampon Old Spice wydamy jedyne 12,49 zł, zamiast 17,49 zł, w atrakcyjnej cenie otrzymamy też żel STR8 Red Code – 9,99 zł, zamiast 15,99 zł. Bez wątpienia uwagi wart jest krem przeciwzmarszczkowy Alterra Men za 11,99 zł czy szampon do włosów Isana za jedyne 4,69 zł.

Promocja w Rossmannie to wiele więcej

W aktualnej gazetce w Rossmanna poza hitami kosztującymi maksymalnie około 15 zł znajdziemy też te nieco droższe przecenione z ponad 200 zł. Na liście znajdują się przede wszystkim popularne markowe zapachy. W ofercie dostępny jest, chociażby Bruno Banani, Joop!, Davidoff, Dolce&Gabana czy Calvin Klein. Teraz mamy okazję zapłacić za nie nawet o połowę mniej.

Ponadto Rossmann przypomina o nowych przemysłowych artykułach jak np. maszynka do robienia popcornu, kubki czy poduszki na filmowe wieczory. Wszystko to ma być dostępne do 2 listopada lub wyczerpania zapasów.

