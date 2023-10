Znany dyskont rozdaje bony na roczne darmowe zakupy. Jest jeden warunek

Hasło „zakupy za darmo przez rok” brzmi niewiarygodnie? Otóż w sklepie POLOmarket będzie taka możliwość. Wszystko dzięki specjalnej akcji zorganizowanej z okazji urodzin. Sieć przygotowała konkurs, w którym główna nagroda pozwoli zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy. Zradzamy, co zrobić, by mieć szansę na wygraną.

Darmowe zakupy w POLOmarket. Będzie bon

POLOmarket proponuje nagrodę, która oznacza roczne robienie zakupów za darmo w sklepach tej sieci. Tak chce podziękować za lata zainteresowania klientów, ich wsparcie i zaufanie. W urodzinowym konkursie udział może wziąć każdy, kto zrobi zakupy za minimum 50 zł. Kupon uprawniający do udziału w zabawie znajduje się na paragonie – jeśli go nie zabierzemy, stracimy swój los.

Gdy już mamy swój paragon, musimy wykonać zadanie konkursowe. Każdy klient powinien zdradzić, dlaczego lubi robić zakupy w POLOmarket i wyrazić to w jak najbardziej kreatywny sposób. Warto zrobić to w formie filmu, zdjęcia, rysunku, wiersza lub piosenki. Forma jest do wolna, a ograniczeniem może być jedynie wyobraźnia.

Wykonane dzieło należy udostępnić na Facebooku lub Instagramie dodając hasztag #urodzinyPOLOmarketu – dzięki temu zgłoszenie nie zostanie pominięte. Oceną zadań zajmie się specjalne jury, które oceni formę i pomysł. Zwycięzca otrzyma bony towarowe o łącznej wartości 13 000 zł.

Konkurs POLomarket ma haczyk. Pamiętaj o terminie

Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie sieci, musi pamiętać o prostych zasadach i terminie akcji. Ta trwa od 18 października do 7 listopada. Wygrane bony będą ważne do końca listopada 2024 roku, a szczęśliwców, którzy je otrzymają, będzie aż trzech.

Podczas robienia zakupów za wymagane 50 zł możemy zabierać do koszyka wszystko, co chcemy, jednak są towary, które nie wliczają się w ramy konkursu. Kwota na paragonie nie uwzględnia alkoholu, wyrobów tytoniowych, doładowań telefonicznych, rachunków czy preparatów do początkowego karmienia niemowląt. Musimy zapłacić minimum 50 zł za wszystko poza wspomnianymi towarami.

Czytaj też:

Mleko za 1,40 zł, a masło za 2,70 zł. Takie hity teraz w LidluCzytaj też:

Produkty na Halloween z grosze. W sklepach prawdziwy wysyp gadżetów