Biedronka i Lidl rozdają za darmo. Są też produkty za złotówkę

Wybieracie się po nowe zakupy na nadchodzący tydzień? Przed tym warto dowiedzieć się, które produkty, w danym sklepie są objęte największym rabatem. Być może warto będzie udać się do obu, by w każdym wybrać, to co opłaca się teraz wziąć najbardziej? Oto co przygotowały Lidl i Biedronka. Jest z czego wybierać.

Biedronka sprzedaje za złotówkę i za darmo

W sklepach sieci Biedronka znajdziemy olej słonecznikowy Wyborny 1 l, który kosztuje jedynie 1 zł przy zakupach za minimum 99 zł. To gratka, dla wszystkich osób, które i tak planowały wybrać w sklepie więcej towarów za łącznie większą sumę. Akcja ważna jest wyłącznie jeden dzień – 23 października.

Już kolejnego dnia, bo we wtorek 24 października za jedną złotówkę można będzie zdobyć ręcznik papierowy kuchenny Queen Milla. Warunki promocji są takie same jak w przypadku oleju. Za każdym razem istnieje też limit w postaci maksymalnie jednego opakowania na jedną Kartę Moja Biedronka. W środę za 1 zł otrzymamy szynkę z wędzarni lub schab marki Kraina Wędlin. Ponadto od 23 do 28 października klienci mogą korzystać ze wszystkich paczkowanych kabanosów Tarczyński – drugie opakowanie kosztuje tylko 1 zł.

A co z darmowymi produktami? Tych zauważymy prawdziwe zatrzęsienie, otóż to w ramach 3+3 gratis dostaniemy wszystkie napoje Ice Tea Remsey, w ramach 1+1 proszek do prania E i wiejskie Chipsy Ziemniaczki, w ramach 2+1 gratis dostępne są wszystkie produkty gotowe marki Nasze Smaki np. pierogi czy kopytka.

To nie koniec, w ramach podobnych akcji otrzymamy m.in. jajka Moja Kurka – 1 opakowanie za darmo, napoje Cola Orginal – 2 butelki za darmo, pączki i muffiny Wedel – 1 za darmo, batony typu Twix, Bounty, Sinckers czy Milky Wat – 1 za darmo, czekolady Milka, tuńczyki Marinero w słoiku lub w puszce, pasztety Profi czy wszystkie kapsułki kawy Delta. To oczywiście nie koniec. Promocje ważne są do 28 października. Jednak niektóre obowiązują wyłącznie w jeden konkretny dzień i z kartą Moja Biedronka.

Lidl też rozdaje za darmo

Jeśli mowa o ofercie Lidla tu darmowych produktów nie jest aż tak dużo, jednak też je znajdziemy. W ramach 1 + 1 gratis dostępne jest m.in. mięso mielone wieprzowe marki Rzeźnik, 400 g – tak tanio otrzymamy je wyłącznie w środę 25 października wraz z aplikacją sieci. Ponadto w ramach 2 + 1 gratis dostaniemy czekoladę mleczną z orzechami laskowymi Fin Care, a w ramach 5+ 1 gratis wodę źródlaną Saguaro oraz nektar pomarańczowy Solevita. W ramach 3+1 gratis czeka na nas z kolei mus owocowy dziecięcy Bobovita oraz deser HIPP.

Lidl jak co tydzień zachęca też do kupowania produktów tańszych o 50 proc. Tym razem między 23 a 25 października będą to mleko Pilos 3,2 proc., parówki Berlinki, margaryna Kasia, serki homogenizowane Amelia, napoje Coca-Cola 2 l oraz cytryny.

