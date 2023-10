Nowy polski milioner. Wiemy gdzie padła „szóstka”

Losowanie Lotto z 21 października odmieniło życie jednego z graczy. Dzięki wysokiej kumulacji i głównej wygranej, na jego konto trafi blisko siedem milionów złotych.

Losowanie Lotto. Wiemy gdzie padła „szóstka”

Nowym polskim milionerem została osoba, która kupon w punkcie Lotto przy ul. Sobieskiego 280 w Wejherowie. Szczęśliwe liczby, które przyniosły główną wygraną w sobotnim losowaniu to: 5, 13, 17, 36, 39 i 47. To dzięki wytypowaniu tych numerów na konto nowego milionera trafi prawdziwa fortuna. Wygrana wyniosła dokładnie 7 141 574,40 zł, ale trzeba pamiętać, że od gier losowych odprowadzany jest specjalny podatek w wysokości 10 proc.

Powody do zadowolenia mają również aż 73 osoby, które poprawnie wytypowały w tym losowaniu pięć liczb. Dzięki wysokiej kumulacji za piątkę Totalizator Sportowy wypłaci tym razem 4547,80 zł.

Jak grać w Lotto?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Prawdopodobieństwo poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

