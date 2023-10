Dodatek 300 zł do emerytury nie dla wszystkich. Kto go otrzyma?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które przysługuje emerytom i rencistom. Nie wszystkim – aby je dostać, trzeba spełniać określone kryteria. Warto dowiedzieć się, jakie są zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego, ponieważ po waloryzacji jest to niemała kwota.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane emerytom zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1251). Jest to dodatkowa forma wsparcia dla osób, które spełniają określone wymagania.

Świadczenie otrzymują osoby, które:

ukończyły 75. rok życia

są niezdolne do pracy

są niezdolne do samodzielnej egzystencji

Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, nie muszą spełniać żadnych wymagań, by otrzymać dodatkowe świadczenie. W takiej sytuacji ZUS wypłaca im je samoistnie z tzw. urzędu.

Emeryci, którzy są niezdolni do pracy lub do samodzielnej egzystencji, powinni przedstawić odpowiednie dokumenty. Muszą stawić się przed komisją lekarską w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i otrzymać orzeczenie o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Na stronie ZUS znajduje się druk OL-9, który powinien wypełnić lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym dana osoba złoży wniosek o uzyskanie dodatku. ZUS w ciągu 30 dni powinien poinformować, czy świadczenie zostało przyznane.

Kto nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego do emerytury?

Dodatek pielęgnacyjny nie należy się osobom, które nie mają jeszcze ukończonych 75 lat lub które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji. Świadczenia nie otrzymają także osoby, które:

pobierają zasiłek pielęgnacyjny (można otrzymywać tylko jedno ze świadczeń – albo zasiłek albo dodatek)

przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w ciągu miesiąca

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Obecnie wynosi on 294,39 zł, a więc jest to prawie 300 złotych miesięcznie wypłacane dodatkowo co miesiąc do emerytury.

