Ważny termin dla studentów pobierających świadczenie. Odwołań nie będzie

Niedopełnienie formalności przez studenta do końca miesiąca sprawi, że pieniądze za październik i kolejne miesiące zwłoki przepadną.

Renta rodzinna dla studentów

Zainteresowani musza pamiętać, że przepisy dzielą ich niejako na dwie grupy. Studentów, którzy mogą ubiegać się rentę rodzinną można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należy zaliczyć tegorocznych maturzystów, którzy dostali się na wyższe uczelnie i w październiku rozpoczęli studia. Do końca września musieli złożyć wniosek do ZUS, że dalej chcą pobierać świadczenie, a także dołączyć potwierdzenie przyjęcia na uczelnię. Do 31 października muszą donieść zaświadczenie o rozpoczęciu studiów, które wyda im dziekanat.

Drugą grupę stanowią studenci, którzy kontynuują studia. Jeżeli już wcześniej pobierali rentę rodzinną, to do 31 października do ZUS-u muszą dostarczyć wniosek o przedłużenie świadczenia i zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Wyjątek stanowią żacy, którym dziekanat wydał zaświadczenie ważne przez cały okres studiów.

Ile wynosi renta rodzinna dla studentów?

Kwota renty rodzinnej nie może być niższa niż minimalna stawka emerytury w danym roku. W 2023 roku jest to suma 1588,44 zł. Renta rodzinna wyniesie 85 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli jest do niej uprawniona jedna osoba. Gdy do renty są uprawnione dwie osoby – 90 proc, a w przypadku trzech lub więcej – 95 proc.

Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem. Osoby pobierające rentę rodzinną muszą pamiętać, aby zgłosić do ZUS-u moment, w którym nagle przerwą naukę. Nie warto oszukiwać: gdy prawda wyjdzie na jaw, pieniądze trzeba będzie zwrócić z odsetkami.

Kiedy studenci mogą się ubiegać o rentę rodzinną?

O rentę mogą się ubiegać m.in. studenci do ukończenia 25 roku życia. W przypadku studentów, którzy na ostatnim roku studiów skończą 25 lat, wypłata jest przedłużona do zakończenia roku akademickiego.

