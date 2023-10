Historyczny wynik Żabki. Otworzyli sklep numer 10 000

Ta wiadomość zelektryzowała nie tylko całą branżę handlową w Polsce. Wydarzenie jest szeroko komentowane również w mediach społecznościowych. Chodzi o symboliczne otwarcie kolejnego sklepu Żabki. W ten weekend otwarta została Żabka numer 10 000. Już sama zapowiedź firmy sprawiła, że stali klienci tej sieci od kilku dni próbowali zlokalizować miejscowość, w której zostanie otwarty ten symboliczny sklep. Dziesięciotysięczna Żabka znajduje się w poznańskim Starym Browarze.

10 tys. sklepów sieci Żabka. „To kamień milowy w rozwoju firmy”

Otwarcie 10-tysięcznego sklepu to kamień milowy w rozwoju sieci Żabka. Nie osiągnęlibyśmy go, gdyby nie nasi franczyzobiorcy, którzy na co dzień dbają o relacje z klientami i budują pozytywny wizerunek naszej marki — mówił Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska na łamach portalu wiadomościhandlowe.pl. „Nieustannie docieramy do nowych miejsc i zaskakujemy innowacyjnymi rozwiązaniami, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów i każdego dnia ułatwiać życie milionom z nich” – dodał.

Dla klientów 10 tys. Żabki przygotowano liczne niespodzianki w dniu otwarcia sklepu. Mieli oni okazję stworzyć mural mozaikowy ze zdjęć zrobionych w specjalnej budce. Fotografie wydrukowane w odpowiedniej kolorystyce będą wklejone w oznaczone miejsca. Ułożą one w ten sposób jubileuszowy logotyp – 10 tys. Żabek.

Żabka wprowadza innowacyjne rozwiązania. Robot serwuje hot doga

W poznańskiej Żabce zastosowano również wiele innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Dużym zainteresowaniem wśród kupujących cieszył się robot Robbie, który z automatyczną precyzją przygotowywał i serwował hot dogi. Zdjęcia robota pracującego za ladą bardzo szybko obiegły sieć.

Żabka już od ćwierć wieku działa na polskim rynku. Firma chwali się gęstą siecią sklepów w całym kraju. W większych miastach Żabki są widoczne niemal na każdym rogu, pojawiają się zarówno w centrach miast, jak i na nowych osiedlach mieszkaniowych. Z danych wynika, że obecnie niemal 16 mln osób w Polsce mieszka w promieniu zaledwie 500 metrów od najbliższej sklepu z logo zielonej żabki. Sklepową aplikację ma ponad 6,1 mln użytkowników.

W ostatnich latach sieć wprowadziła wiele innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Oprócz tradycyjnych punktów handlowych spółka posiada również sklepy w mniej standardowych formatach. W największych miastach Polski uruchomiono bezobsługowe placówki wspierane przez sztuczną inteligencję. Firma uruchomiła również pierwszy sklep w formule drive, aby podróżujący klienci mogli zrobić zakupy bez konieczności wysiadania z samochodu.

