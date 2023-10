Bukiet kwiatów od sztucznej inteligencji? AI może odmienić florystykę

Ta wiadomość zelektryzowała nie tylko przedstawicieli branży florystycznej. Jest także szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Chodzi o nowatorską platformę, która dobiera najlepszą stylistykę oraz klimat bukietu dla danej osoby i na daną okazję. Tworzenie niepowtarzalnych kompozycji kwiatowych umożliwiają połączone siły sztucznej inteligencji, nauki oraz wiedza psychologiczna. Będzie to pierwsza tego typu usługa nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Sztuczna inteligencja pomoże stworzyć bukiety kwiatów

Zdaniem ekspertów to może być nowy kierunek, w jakim podąży branża florystyczna. Wszystko za sprawą serwisu internetowego Panksy, który właśnie rozpoczyna swoją działalność w Polsce. Firma zapewnia, że różnicę można będzie dostrzec gołym okiem nie tylko po złożeniu zamówienia, ale również i przy odbiorze kwiatów.

Dotychczas floryści mogli tworzyć kompozycje kwiatowe na podstawie informacji zebranych podczas krótkiej rozmowy z klientami. Nie mieli możliwości, by ten proces usprawnić czy przyspieszyć. Z pomocą przyszedł postęp w rozwoju sztucznej inteligencji, który także dla sektora kwiatowego otwiera zupełnie nowe rozwiązania.

Algorytm pomoże stworzyć odpowiedni bukiet. AI zaproponuje najlepsze rozwiązania

Jak będzie wyglądał cały proces tworzenia nietypowych kompozycji z udziałem sztucznej inteligencji? – dopytują internauci. Najpierw kupujący będą musieli odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących osoby, której chcą wręczyć kwiaty. Jednym z nich będzie kwestia ewentualnych alergii obdarowywanej osoby. Następnie algorytmy zaklasyfikują nasze odpowiedzi do jednego z wybranych przez firmę archetypów, które dobiorą najlepszą stylistykę oraz klimat bukietu.

Na tej podstawie sztuczna inteligencja zaproponuje odbiorcom gotowe rozwiązania stylistyczne. Będą się one składały ze zdjęć, kolorystyki, opis stylu proponowanego bukietu, a także gatunków kwiatów, jakie mogą pasować na daną uroczystość. Na koniec wystarczy tylko wybrać wielkość zamówionego bukietu oraz określić termin doręczenia. Wszystkie dane zostaną wysłane do jednej ze współpracujących z platformą lokalnych kwiaciarni, która stworzy bukiet i doręczy go pod wskazany przez nas adres.

Polacy lubią otrzymywać oryginalne podarunki

Przedstawiciele firmy przekonują, że każdy zamówiony bukiet będzie tworzony z myślą o konkretnej osobie. Ich zdaniem indywidualizacja zamówienia jest możliwa dzięki dużej ilości danych. – Ta idea wpisuje się w rosnące potrzeby polskich klientów w zakresie personalizacji produktów i usług — twierdzą.

Według ekspertów oryginalne i nieszablonowe rozwiązania odpowiadają potrzebom większości klientów. Potwierdzają to także liczne raporty branżowe. Z badania przeprowadzonego przez Empik Foto wynika, że 95 proc. Polaków za najlepszy prezent uważa taki, który jest dopasowany do danej osoby. Z kolei niemal połowa ankietowanych (45 proc.) uznała, że oryginalność jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze podarunku dla bliskich.

Czytaj też:

Goździki – właściwości zdrowotne, zastosowanie, działania niepożądaneCzytaj też:

Zakaz handlu w niedzielę zostanie zniesiony? Różne koncepcje potencjalnych koalicjantów