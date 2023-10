Sklepy otwarte 1 listopada. Czy we Wszystkich Świętych zrobimy zakupy?

1 listopada to dzień Wszystkich Świętych, w czasie którego wspominamy bliskich zmarłych i tłumnie odwiedzamy cmentarze. Jest to dzień wolny od pracy i od nauki, zamknięte są szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe.

Czy 1 listopada sklepy będą otwarte?

1 listopada to dzień ustawowo wolny od pracy, to oznacza, że ma on taki sam status jak niedziela. W dni świąteczne nie możemy zrobić zakupów – zamknięte są duże centra handlowe, markety, galerie. We Wszystkich Świętych nie wybierzemy się zatem do centrum handlowego ani do dyskontu.

Gdzie zrobić zakupy 1 listopada?

Jeśli 1 listopada będziemy chcieli zrobić zakupy, musimy poszukać sklepików prywatnych lub stacji benzynowych. Sklepy prywatne mogą być otwarte, jeśli właściciel podejmie taką decyzję. Stacje benzynowe z kolei funkcjonują normalnie, możemy tam kupić podstawowe artykuły spożywcze czy higieniczne.

Sklepy otwarte 1 listopada

We Wszystkich Świętych otwarte będą:

stoiska handlowe przy cmentarzach



prywatne kioski

prywatne sklepy spożywcze

stacje benzynowe

kwiaciarnie

sklepy z pamiątkami

