Wszystkich Świętych 2023. Czy 1 listopada restauracje są czynne?

1 listopada to dzień ustawowo wolny od pracy. We Wszystkich Świętych nieczynne są uczelnie, szkoły i przedszkola. Nie możemy też zrobić zakupów, ponieważ zamknięte są duże galerie handlowe, centra i dyskonty. A czy 1 listopada można wybrać się na miasto do kawiarni lub restauracji? To zależy.

Czy we Wszystkich Świętych pójdziemy do restauracji?

Ograniczenie handlu w dni ustawowo wolne od pracy dotyczy głównie punktów handlowych. To oznacza, że kawiarnie i restauracje mogą być otwarte. Decyzję, czy lokal przyjmie klientów w dzień świąteczny, podejmuje zawsze właściciel restauracji lub innego lokalu gastronomicznego. Zanim więc wybierzemy się na obiad na miasto, warto zajrzeć na stronę internetową ulubionej restauracji lub zadzwonić do lokalu, by sprawdzić, czy będzie otwarty.

Czy 1 listopada czynne są fast foody?

We Wszystkich Świętych czynne mogą być również małe lokale gastronomiczne, np. kebaby, fast foody czy sushi bary. Czynne mogą być również duże sieci fast food typu McDonald's czy KFC, ale tylko te, które nie znajdują się w galeriach handlowych. Duże centra handlowe 1 listopada są zamknięte.

Gdzie zrobimy zakupy 1 listopada?

1 listopada otwarte będą niektóre punkty usługowe. Jeśli będziemy musieli zrobić zakupy, możemy udać się do:

prywatnych sklepów

prywatnych kiosków

na stacje benzynowe

do sklepów znajdujących się na dworcach

We Wszystkich Świętych czynne będą także niektóre apteki.

Linie cmentarne w Warszawie. Dodatkowe autobusy na 1 listopada