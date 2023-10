31 października wygasną profile zaufane. Jak je przedłużyć?

Kończy się ważność profili zaufanych, które był automatycznie przedłużane w czasie pandemii. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że ważność profili trzeba przedłużyć samodzielne. Jeśli tego nie zrobimy, profile wygasną.

Co to jest profil zaufany?

Profile zaufane to wygodne elektroniczne potwierdzenie tożsamości obywatela, które umożliwia korzystanie z rożnych usług online bez wychodzenia z domu. Poprzez profil zaufany możemy zalogować się na strony urzędów, wysłać wnioski czy je odebrać. Możemy także zalogować się na strony ZUS czy złożyć podpis elektroniczny.

Dlaczego profil zaufany wygasa?

W czasie pandemii profile zaufane były przedłużane automatycznie. Dzisiaj, gdy nie mamy już zagrożenia epidemicznego, ważność profili należy przedłużyć samodzielnie.

Ministerstwo Cyfryzacji wysłało SMS-y z informacją o konieczności przedłużenia profilu do osób, których ważność profilu zaufanego wygasa 31 października. W krótkiej wiadomości znalazł się link, w który należy wejść, by przedłużyć ważność konta. Aby to zrobić, należy wejść na stronę pz.gov.pl

Jak przedłużyć ważność profilu zaufanego?

Zaloguj się na swoje konto: wejdź na stronę profilu zaufanego i zaloguj się do swojego konta. Sprawdź ważność: po zalogowaniu sprawdź datę ważności twojego profilu zaufanego. Jeżeli zbliża się termin wygaśnięcia, zostaniesz o tym poinformowany. Przedłużenie ważności: w systemie powinna być dostępna opcja przedłużenia ważności profilu zaufanego. Wybierz ją. Potwierdzenie tożsamości: możesz zostać poproszony o ponowne potwierdzenie swojej tożsamości. W zależności od wybranej metody potwierdzenia, może to oznaczać wizytę w odpowiednim punkcie potwierdzającym lub użycie elektronicznej metody potwierdzenia (np. poprzez bankowość elektroniczną). Dokończ procedurę: po potwierdzeniu tożsamości postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć proces przedłużenia ważności profilu zaufanego.

Czytaj też:

Aplikacja mojeIKP pomoże zadbać o stan zdrowiaCzytaj też:

Ważny komunikat Ministerstwa Cyfryzacji. Można stracić dostęp do profilu zaufanego