Pójdziesz na cmentarz, wrócisz z mandatem. Na to trzeba uważać 1 listopada

Czy 1 listopada możemy zapłacić mandat w drodze na cmentarz? Jak najbardziej tak, co więcej należy pamiętać, że tego dnia kontrole funkcjonariuszy będą wzmocnione, przez co każdy nasz ruch może być obserwowany. Należy wiedzieć, co robić, by unikać kar. Co nam grozi we Wszystkich Świętych?

Uważaj na mandaty w drodze na cmentarz

Uroczystość Wszystkich Świętych już jutro 1 listopada. Na ulicach zauważymy wzmożony ruch samochodowy oraz pieszych. Łatwo o roztargnienie i pośpiech, które niestety nie są dla nas korzystne. Szczególnie niebezpiecznie może być w okolicach cmentarzy, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Na miejscu pojawią się policjanci, którzy będą pilnować porządku.

Na kary narażeni są głównie kierowcy, którzy nie będą przestrzegać przepisów. Grzywny mają być surowe. Choć wiele osób jeździ na cmentarze już od minionego weekendu, a ruch uliczny się rozkłada, to nadal modne jest odwiedzanie grobów dokładnie 1 listopada. Okazuje się, że część podróżnych może zapłacić nawet 1500 zł jeśli popełni podstawowy błąd.

Tego nie rób. Mandat będzie wysoki

Podstawowym błędem popełnianym przez osoby wybierające się na cmentarze 1 listopada jest nieodpowiednie parkowanie. Miejsc nie jest dużo, dlatego wykorzystujemy każdą okazję, by skorzystać z postoju, to niestety ma swoje konsekwencje. Pozostawienie auta w miejscu do tego nieprzeznaczonym np. na chodniku nie jest wskazane i naraża nas na mandat.

Przykładowo za naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku prawo przewiduje mandat w wysokości 100 zł. Tyle samo zapłacimy jeśli zaparkujemy w sposób utrudniający wjazd i wyjazd oraz dostęp do innego pojazdu. Nawet 300 zł mogą zapłacić kierowcy, którzy zaparkują na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów.

Największa kara, bo 1500 zł grozi za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż chodnika, lub po przejściu dla pieszych.

