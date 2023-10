Te wkłady do zniczy palą się najdłużej. Znajdziesz je w marketach za grosze

Wkładów do zniczy jest na rynku tak dużo, że czasem trudno wybrać odpowiednie. Różnią się nie tylko wielkością, ale też tworzywem, z którego są wykonane. Ich ceny bywają wyrównane i nie różnią się znacząco, dlatego o naszym wyborze w dużej mierze decyduje przypadek lub aktualna promocja. Są modele, które zapewniają najdłuższe świecenie. Warto o tym wiedzieć przed zrobieniem zakupów.

Te wkłady do zniczy palą się najdłużej

Wtorek 31 października jest ostatnim dniem przed Wszystkimi Świętymi, w którym możemy zrobić zakupy w znanych marketach. Jutro pozostaną nam ewentualnie stragany pod cmentarzami, tam jednak trzeba liczyć się z ograniczony wyborem produktów i względnie wysokimi cenami.

Miłośnicy oszczędzania i łapania korzystnych okazji powinni wiedzieć, że przez wielu za najlepszy wybór – jeśli chodzi o wkłady do zniczy – uznawane są te olejowe. Palą się najdłużej, dzięki czemu nie trzeba zbyt prędko wymieniać je na nowe. W sklepach zobaczymy też inne rodzaje m.in. te parafinowe oraz woskowe – te z kolei warto wybierać pod warunkiem, że na zewnątrz jest bardzo wysoka temperatura – jako że aktualnie mamy jesień, nie warto sobie nimi zawracać głowy.

Czas palenia się wkładów olejowych często jest dłuższy nawet 4 razy niż ten parafinowych. Najkrócej palą się woskowe. Przed zakupem odpowiedniego produktu w sklepie warto zwracać uwagę na opisy, bowiem na etykietach wyszczególniony jest czas działania oraz rodzaj produktu.

Wkłady olejne nie kosztują fortuny. Mają je znane markety

W ostatnim czasie olejowe wkłady do zniczy pojawiały się w wielu znanych sklepach jak Biedronka czy Lidl. Co ciekawe wcale nie kosztują dużo. Aktualnie 31 października w gazetkach promocyjnych oferują takie m.in. sieci Auchan – taniej o 28 proc., w cenie 4,99 zł za sztukę, Kaufland w ceni 6,99 zł lub 8,99 zł za sztukę czy Intermarche już od 3,29 zł za sztukę. Warto też zajrzeć do mniej znanej sieci Twój Market – tam do końca października wkład olejowy otrzymamy w ramach 3 + 1 gratis, co daje 3,76 zł za sztukę.

Lidl oferuje wkłady olejowe, które palą się nawet do 120 godzin, a to jest prawdziwym rekordem. Mniejsze warianty posłużą od 60 do 96 godzin. Ciekawą alternatywą dla długopalących się wkładów do zniczy, są również te na baterie. Nie mają dla nich znaczenia warunki atmosferyczne, a efekt też jest widoczny i trwały.

