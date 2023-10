Światowy Dzień Oszczędzania. Czy oszczędzanie się opłaca?

Światowy Dzień Oszczędzania to święto obchodzone razem z Halloween. 31 października warto rozważyć, jaki jest stan naszych finansów i zrobić wszystko, by stał się lepszy. O co chodzi z dniem oszczędzania?

Światowy Dzień Oszczędzania – co to za święto?

Światowy Dzień Oszczędzania ustanowiono w 1924 roku w Mediolanie, podczas I Międzynarodowej Konferencji Kas Oszczędnościowych.

W I Międzynarodowej Konferencji Kas Oszczędnościowych wzięło udział 354 delegatów z 27 krajów, w tym prof. Filippo Ravizza, dyrektor Światowego Instytutu Kas Oszczędnościowych. Uczestnicy zjazdu doszli do wniosku, że posiadanie oszczędności i zabezpieczenia na przyszłość może prowadzić do budowania stabilnych i zadowolonych społeczeństw.

Z okazji Światowego Dnia Oszczędzania 31 października odbywają się różne wydarzenia uświadamiające, jak ważne jest posiadanie oszczędności. Oszczędzanie to dobry nawyk, który pozwala nam zbudować poduszkę finansową w razie nieprzewidzianych zdarzeń. W ten sposób nie tylko jesteśmy zabezpieczeni na przyszłość, ale i mamy bezpieczeństwo finansowe – coś, co w dzisiejszej inflacyjnej rzeczywistości dla wielu jest nieosiągalne.

Czy Polacy oszczędzają?

Oszczędnościposiada mniej niż 50 procent Polaków – wynika z raportu "Postawy Polaków wobec oszczędzania". Tylko co dziesiąta osoba regularnie odkłada środki finansowe. Wysokie ceny, wzrost rat kredytów i opłat nie pomagają nam w oszczędzaniu na przyszłość. Jeśli już zaczynamy oszczędzać to zwykle z myślą o jakimś konkretnym celu.

Jak zacząć oszczędzać?

Aby zbudować bezpieczeństwo finansowe i zacząć oszczędzać, warto najpierw dokładnie przeanalizować domowy budżet. Być może się okaże, że co miesiąc wydajemy kilkaset złotych na rzeczy, których nie potrzebujemy. Dobrym krokiem jest zracjonalizowanie domowego budżetu (planowanie posiłków, ograniczenie niepotrzebnych wydatków, nie kupowanie w sposób kompulsywny) i odkładanie niewielkich, stałych kwot. Nawet 100 czy 200 złotych miesięcznie może mieć znaczenie – po kilku miesiącach uzbiera się z tego niezła kwota na jakiś zakup ekstra, wyjazd weekendowy czy wakacje.

Oszczędzanie krok po kroku

Określ swoje cele: Zastanów się, dlaczego chcesz oszczędzać. Możesz zbierasz na wakacje, remont mieszkania, wkład własny lub po prostu tworzysz poduszkę finansową. Jasno zdefiniowane cele pomogą Ci oszczędzać w sposób stały. Przegląd wydatków: Sporządź listę wszystkich swoich miesięcznych wydatków. To pomoże Ci zrozumieć, na co dokładnie wydajesz pieniądze i gdzie możesz potencjalnie zaoszczędzić. Ustal budżet: Po zidentyfikowaniu wszystkich wydatków, ustal budżet na każdą kategorię. Utrzymuj się w granicach tego budżetu, aby unikać niepotrzebnych wydatków. Oszczędzaj automatycznie: Jeśli to możliwe, ustaw automatyczne przelewy z Twojego konta bieżącego na konto oszczędnościowe tuż po otrzymaniu wynagrodzenia. Dzięki temu oszczędzanie staje się priorytetem, a nie po prostu tym, co zostaje po wydaniu pieniędzy. Oszczędzaj na większych zakupach: Porównuj ceny, korzystaj z promocji i rabatów, aby zaoszczędzić na większych zakupach. Bądź świadomy kredytów i pożyczek: Unikaj zadłużania się na niepotrzebne rzeczy. Jeśli masz długi, skup się na ich spłacie, zaczynając od tych o najwyższym oprocentowaniu. Ustal fundusz awaryjny: Dąż do posiadania funduszu awaryjnego, który pokryje Twoje wydatki na 3-6 miesięcy. Pomoże to w sytuacjach nagłych, takich jak utrata pracy czy nieoczekiwane wydatki medyczne.

