Ten tusz do rzęs z Rossmanna to hit. Kosztował ponad 70 zł, teraz zapłacisz 39,99 zł

Rossmann to jedna z najpopularniejszych drogerii w Polsce. Podobnie jak Hebe przyciąga do siebie wiele kobiet i mężczyzn ciekawymi promocjami. W tym tygodniu można skorzystać m.in. ze zniżek na kosmetyki do makijażu. Na jednym z tuszy do rzęs zaoszczędzimy szczególnie dużo.

Kultowy tusz do rzęs w Rossmannie. Teraz taniej

Mowa o produkcie marki Maybelline The Falsies Surreal. Da się go rozpoznać po charakterystycznym jasno-fioletowym modnym opakowaniu. Tusz posiada grubą różową szczoteczkę, która zachwyca wiele kobiet. Tylko do 2 listopada włącznie mamy szansę kupić go za jedyne 39,99 zł. Po tym czasie cena wróci do normy i będzie wynosiła aż 71,99 zł.

Po produkt promocyjny warto sięgnąć z wielu powodów m.in. dlatego, że normalnie płacąc około 40 zł, otrzymamy tusz z niższej półki i często o nieco gorzej jakości. Maskara The Falsies Surreal Extension od Maybelline New York uznawana jest za jedną z najbardziej innowacyjnych, która sprawia, że rzęsy nabierają zupełnie nowego wymiaru. Dzięki tuszowi uzyskamy makijaż odporny na rozmazywanie, kruszenie się czy blaknięcie do 24 godzin.

Promocyjne alternatywy z Rossmanna. Na tym też zaoszczędzisz

Jak co tydzień Rossmann nie przecenia tylko jednego produktu. Teraz w sklepach zaoszczędzimy też m.in. na wodzie perfumowanej Bruno Banani Woman, która kosztuje 99,99 zł zamiast 159,99 zł, mleczku do ciała ONLYBIO Body in Balance – kosztuje 13,99 zł, zamiast 19,99 zł czy kolagenowym kremie pod oczy marki Dermika, który kosztuje 36,99 zł.

Jeśli mowa o produktach do makijażu. Tutaj przeceniono produkty takich marek jak Janda, CHRISTIAN LAURENT, Bielenda, Biotanique, Alterra czy Perfecta. Wiele z nich kupimy maksymalnie do 50 zł, choć normalnie trzeba wydać nawet około 80 zł.

Warto podkreślić, że większość aktualnych ofert obowiązuje do 2 listopada, natomiast po tym terminie pojawi się nowa gazetka promocyjna z zupełnie innymi produktami. Informacjami o największych rabatach i hitach będziemy się dzielić na bieżąco.

