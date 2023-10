Lidl rozdaje znicze za darmo. Promocja ważna tylko 31 października

Wszystkich Świętych już jutro 1 listopada. To ostatni moment, by kupić znicze oraz kwiaty na groby. W święto wszystkie znane markety będą zamknięte, dlatego też pozostanie jedynie skorzystanie ze straganów przy cmentarzach. Tam jednak zapłacimy o wiele więcej niż zwykle. Promocja Lidla pozwala sporo zaoszczędzić.

Znicze za darmo w Lidlu. To ostatni moment na zakupy

31 października w Lidlu skorzystamy ze zniczy rozdawanych za darmo w ramach 2+2 gratis. Wystarczy podejść do kasy z czterema sztukami, by zapłacić wyłącznie za dwie. Trzeba spełnić warunek i zabrać dwa takie same artykuły. Istnieje też limit 24 sztuk na jeden paragon. Każda kolejna sprzedawana będzie w cenach regularnych. Promocja dotyczy wszystkich rodzajów zniczy.

W Lidlu znajdziemy zarówno znicze bardzo małe sprzedawane za kilka złotych, jak i te większe za kilkanaście. Ponadto oferta obejmuje również kwiaty. Już tylko 31 października chryzantemy w doniczkach otrzymamy za grosz. Wystarczy podejść do kasy z trzema, by najtańsza z nich nie kosztowała prawie nic.

Produkty można miksować dowolnie, nie ma też limitów na jeden paragon ani konieczności korzystania z aplikacji sieci. Mowa o kwiatach polskich w różnych kolorach m.in. czerwonym, żółtym, różowym czy białym.

Te wkłady do zniczy palą się najdłużej. Znajdziesz je w marketach za grosze

