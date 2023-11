Wystarczy zrobić zakupy za 20 zł, by zdobyć rabat. Trwa specjalna akcja w IKEA

IKEA regularnie zachwyca klientów specjalnymi akcjami promocyjnymi lub nowościami. Niedawno światło dzienne ujrzały specjalne kreatory wnętrz, które działają w aplikacji. Dzięki nim klienci mogą m.in. zaprojektować swoją przestrzeń i zobaczyć, jak będzie wyglądać, zanim kupią i wstawią dane meble. Teraz sieć proponuje specjalny rabat. Akcja trwa do 18 listopada.

Rabat w IKEA. Wystarczy zrobić jedną rzecz

Wszyscy klienci IKEA mogą skorzystać z rabatu w wysokości 15 proc. na kołdry, poduszki, pościele, zasłony, koce i inne tekstylia dekoracyjne i tekstylia do sypialni. To idealny czas na to, by odświeżyć domową przestrzeń tuż przed zbliżającymi się świętami. Warunkiem skorzystania z promocji jest zrobienie zakupów za jedyne 20 zł. Trzeba przyznać, że brzmi kusząco i wybitnie łatwo.

Oferta ważna jest już od 13 października, a klienci mają szansę na zniżkę do 18 listopada. Akcja dostępna jest dla nowych i obecnych Klubowiczów IKEA Family i IKEA Business Network. Założenie karty lojalnościowej jest oczywiście darmowe i bardzo szybkie. Zakupy da się zrobić stacjonarnie i za pośrednictwem strony internetowej. Wybór artykułów jest bardzo duży.

To kupisz w IKEA 15 proc. taniej

Przytulne tekstylia, których dotyczy rabat IKEA to m.in. nowe ciepłe koce SANDBRODD, które przed obniżką kosztują 39,99 zł. Zobaczymy też kolorowe poduszki w cenie 19,99 zł czy ciepłe kołdry na zimę za 99,99 zł. To też świetna okazja, by zaopatrzyć się w klimatyczny sezonowy i świąteczny asortyment. Wszystko to w charakterystycznych czerwonych kolorach oraz motywami gwiazdek, serduszek czy mikołajków.

Hitem na liście produktów biorących udział w akcji jest m.in. kolorowa pościel w drobne kwiaty ROSENTIBAST za 79,99 zł – w zestawie mamy poszwę na kołdrę oraz poszewkę na poduszkę. Wszystko to o wymiarach 150 × 200 cm oraz 50 × 60 cm. Ponadto 15 proc. rabatu otrzymamy przy zakupie modnych zasłon zaciemnianych ROSENMANDEL czy rolet rzymskich RINGBLOMMA. Więcej szczegółów można znaleźć m.in. w ofercie sieci online.

Czytaj też:

Ikea zapowiada obniżkę cen 500 produktów. „Portfele stają się coraz cieńsze”Czytaj też:

IKEA świętuje. Od 4 października otrzymasz tam trzy bułeczki cynamonowe za 7 zł