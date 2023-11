10 + 5 gratis i inne promocje piwne. To mają Lidl i Biedronka tuż przed weekendem

Oba konkurujące ze sobą markety postawiły na bardzo podobne promoce. Z okazji zbliżającego się weekendu i sezonu karnawałowego postanowiły przecenić kultowe trunki. Sprawdziliśmy oferty Lidla i Biedronki. Korzystając z każdej, można przynieść do domu nawet kilkanaście darmowych butelek piwa.

Darmowe piwa w Lidlu. Akcja promocyjna do 4 listopada

O promocji można dowiedzieć się z aktualnej gazetki promocyjnej Lidla. Akcja trwa od czwartku do soboty 4 listopada włącznie. W niedziele sklepy będą nieczynne. Na klientów czeka promocja 10 + 5 piw gratis – mowa o produktach butelkowych alkoholowych i bezalkoholowych marki Heineken. Wszystkie można miksować dowolnie.

Drugą opcją jest promocja 4+ 2 piwa gratis. W tym przypadku skorzystamy z Żubra w puszcze 500 ml. Istnieje limit 6 opakowań dziennie na jedną aplikację. By skorzystać, trzeba aktywować kupon Lidl Plus.

Darmowe piwa w Biedronce. Akcja trwa tylko 3 listopada

Kolejna akcja jest bardziej ekspresowa. Biedronka rozdaje piwa za darmo tylko w piątek 3 listopada. Klienci mogą skorzystać z akcji 10 + 5 piw gratis. To tyczy się wszystkich trunków w butelkach bezzwrotnych marek takich jak Desperados czy Heineken. Do wyboru mamy również te 0,0 proc. Istnieje limit dzienny 15 butelek na jedną kartę Moja Biedronka, oznacza to, że za darmo otrzymamy maksymalnie 5 sztuk.

To jeszcze nie wszystko, bowiem tylko w sobotę 4 listopada klienci będą mogli skorzystać z promocji na piwo Carlsberg 500 ml w butelce. Przy zakupie 5 sztuk, każda będzie tańsza o 43 proc. Oznacza to, że za jedną zapłacimy 2,49 zł, zamiast 4,98 zł. Sieć również przypomina o limicie dziennym – maksymalnie 20 butelek na kartę Moa Biedronka. W gazetce promocyjnej podkreślane jest, że to najniższa cena proponowana w ciągu ostatnich 30 dni.

Zaglądając do obu sklepów – zarówno Biedronki jak i Lidla warto mieć na uwadze, że sieci rozdają za darmo nie tylko trunki. Jak co tydzień czeka na nas szereg innych produktów spożywczych i przemysłowych.

Czytaj też:

Włoskie sery w promocji w Biedronce. Co zrobić z burraty, ricotty i stracciatelli?