Wielka wyprzedaż w Biedronce. Produkty tańsze nawet do 40 proc.

Biedronka już od dawna nie sprzedaje swoich produktów wyłącznie w marketach stacjonarnych. Coraz większą popularnością cieszy się sklep online, w którym znajduje się cała masa artykułów przemysłowych. Od 5 do 26 listopada wiele z nich można kupić taniej. Rabat na niektóre artykuły kończy się 11 listopada.

Wyprzedaż w Biedronce Home. To jest tańsze o 40 proc.

O aktualnej wyprzedaży można się dowiedzieć, przeglądając aktualne gazetki promocyjne Biedronki. W nich znajdziemy nie tylko informacje o rabatach na asortyment spożywczy. Okazuje się, że dyskont przecenia produkty idealne na jesień. Wiele z nich zapewnia nam komfort i bezpieczeństwo każdego dnia.

40 proc. taniej kupimy grzejnik konwektorowy marki Extralink o mocy 2000 W. To urządzenie o wymiarach 39 × 20 × 55 cm ze wbudowanym termostatem, trybem turbo oraz 3-stopniową regulacją. Zwykle kosztuje 199 zł, a teraz jedynie 119 zł.

Kolejną propozycją Biedronki jest o 40 proc. tańsza kamera do monitoringu domowego. To produkt marki Tracer Star-guard IP CAM16. Nagrywa w jakości Full HD 1080p, posiada kompatybilny system Android oraz IOS, a także zapisuje nagrania i śledzi obiekty. Potrafi nagrywać także w nocy i charakteryzuje się wodoszczelnością klasy IPX66. Zwykle kosztuje 249 zł, a teraz 149 zł.

Taka sama zniżka dotyczy m.in. zestawu garnków MG Home z 8. elementami. Te dostaniemy o 40 proc. taniej do 11 listopada – kosztują 169 zł, zamiast 299 zł. Identyczny rabat przysługuje na zakup alkomatu elektrotechnicznego.

Biedronka przecenia do 33 proc. To kolejne hity wyprzedaży

W trakcie aktualnej wyprzedaży Biedronki w sklepie internetowym zaoszczędzimy na wielu innych produktach. Przykładowo do 11 listopada tańszy o 33 proc. jest pistolet do masażu Lafe GUN001 – kosztuje 79 zł, zamiast 119 zł. Do 26 listopada o 33 proc. mniej wydamy też na elektryczny grzejnik olejowy o mocy 2500 W – kosztuje 199 zł, zamiast 299 zł.

Rabatem od 10 do 33 proc. objęto m.in. mikser z misą obrotową Lafe, czajnik elektryczny Lafe, blender kielichowy BerlingerHaus czy czujnik tlenku wegla Elextra link. Zaoszczędzimy też na asortymencie dla kierowców m.in. prostowniku, latarce warsztatowej, kompresorze czy kamerze samochodowej Tracer.

