Promocja w Biedronce. Książki z Mocniakami odbierzesz za darmo

Robisz zakupy w Biedronce? Jeśli tak, wiesz na pewno, że słynny Gang Mocniaków to kolejna limitowana seria z pluszakami stworzona z myślą o dzieciach. Produkty dostępne są w sklepach od końca sierpnia, a akcja powoli dobiega końca. Z tego powodu sieć coraz częściej organizuje specjalne promocje. Teraz gratis można zdobyć jedną z książek.

Książka „Gang Mocniaków” za darmo. Jest jeden warunek

Biedronka ogłosiła, że od 6 do 10 listopada wszyscy klienci mają szansę skorzystać z akcji 1+1 gratis. Tym razem związana jest z książkami pt. „Gang Mocniaków”. Jest ich kilka, a promocja dotyczy czterech tytułów, które można mieszać w dowolny sposób. Darmową książeczkę otrzymamy jeśli podejdziemy do kasy z dwoma – za drugą nie trzeba płacić kompletnie nic. Trzeba posiadać przy sobie kartę Moja Biedronka.

Ile kosztuje jedna książeczka? Za jedną wspomnianą serię pt. „Gang Mocniaków” klient musi zapłacić 6,99 zł, co daje aż 7 zł oszczędności. W każdej znajdziemy wiele walorów edukacyjnych, kolorów, quizów i też naklejki czy kolorowanki. To świetna atrakcja dla najmłodszych, która jeszcze lepiej pozwala poznać wszystkich bohaterów akcji. W tym roku zostali nimi: Dynia Dorotka, Krem Krzyś, Napój Norbert, Chleb Henio, Jajko Julek, Oranżada Ola, Woda Werka, Awokado Adaś, Banan, Bene, Rogalik Radzio oraz Parówka Patrycja.

Akcja dotyczy takich tytułów jak: „Witamina formę trzyma”, „W zdrowym ciele wody wiele”, „Raźno, zdrowo, razowo” i „Między nami… i białkami”. Wspomniane książeczki to nie jedyne dostępne w Biedronce, bowiem są też takie za 14,99 zł, które można zdobyć za darmo po uzbieraniu 15 naklejek.

Akcja z Mocniakami dobiega końca. To trzeba wiedzieć

„Zbliżamy się do zakończenia naszej akcji lojalnościowej, dlatego chcemy umożliwić klientom jak najszybsze skompletowanie serii wydawniczej towarzyszącej Gangowi Mocniaków. To właśnie w książkach, w przystępny sposób, dostosowany do wieku dzieci, znajduje się wytłumaczenie całej idei tegorocznej akcji”. – mówił Piotr Szymanowicz, Starszy Manager ds. Marketingu w sieci Biedronka.

By odebrać maskotkę za darmo, należy zebrać 60 naklejek. Pluszaka można zdobyć też wcześniej, już po uzbieraniu 30 naklejek w niższej cenie 24,99 zł. Normalnie zabawka kosztuje 49,99 zł. Odbiór Mocniaków i książek jest możliwy do 2 grudnia lub wyczerpania zapasów. Każdą naklejkę klient może odebrać za każde 69 zł wydane na zakupy w sklepie Biedronka do 18 listopada. Przyznawane są też dodatkowe np. za kupienie owocu lub warzywa.

Czytaj też:

Wielka wyprzedaż w Biedronce. Produkty tańsze nawet do 40 proc.Czytaj też:

Szykuje się konkurencja dla Biedronki i Lidla. Już teraz określają się "trzecią siecią"