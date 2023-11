Wycofali Coca-Colę z gastronomii w Turcji. Powodem wojna w Strefie Gazy

Coca-Cola to jeden z najbardziej popularnych i lubianych napojów gazowanych. Na rynku istnieje od 1886 roku i do dziś trafia zarówno w gust młodych jak i starszych. Napój sprzedawany jest w wielu rejonach na całym świecie m.in. w Turcji. Niestety z powodu trwającej aktualnie wojny w Strefie Gazy i Izraelu postanowiono wycofać te produkty z tamtejszych lokali gastronomicznych.

Koniec z Coca-Colą w Turcji? Tutaj na pewno

Dlaczego ta informacja jest dla nas tak ważna? Jak wiadomo nie od dziś, Turcja jest jednym z ulubionych kierunków turystycznych Polaków. To właśnie tam wyjeżdżamy na wakacje szczególnie często, co wynika m.in. z rankingu stworzone przez Polską Izbę Turystki. Niebawem turyści będą musieli przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, bowiem w niektórych miejscach ze wszystkich restauracji i kawiarni w kraju znikną napoje Coca-Coli oraz produkty firmy Nestlé.

Decyzja podyktowana jest napiętą sytuacją w Izraelu. 7 października 2023 Hamas zaatakował państwo Bliskiego Wschodu, co spowodowało zamieszki i konflikty nie tylko na miejscu. Teraz wojna trwa m.in. w Strefie Gazy, gdzie codziennie ginie mnóstwo dzieci i dorosłych. Turcja wycofała Coca-Colę oraz Nestlé dlatego, że firmy podejrzewa się o wspieranie Izraela w wojnie w Strefie Gazy. Duże znaczenie miały też naciski opinii publicznej.

Wszystkie firmy, które wspierają Izrael nie będą uznawane

Rząd w Turcji podkreśla, że kwestie polityczne są dla niego bardzo ważne, a firmy, które wspierają Izrael, mają ponosić poważne straty i konsekwencje. Oświadczenie w sprawie wycofania produktów Coca-Coli i Nestlé wydał już parlament. „Zdecydowano, że produkty firm, które wspierają Izrael, nie będą sprzedawane w restauracjach, kawiarniach i herbaciarniach na terenie kampusu parlamentarnego” – czytamy w oświadczeniu.

To może nie być koniec wycofywania produktów wspomnianych marek z Turcji. Niektórzy uważają, że Coca-Colę przestaną też sprzedawać lokalne mieszczące się poza obrębem parlamentu czy miejsc związanych z polityką. Tureccy aktywiści już teraz wzywają do bojkotu izraelskich towarów i zachodnich firm. Przekonują, by rezygnować z ich zakupu.

