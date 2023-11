Lidl dla narciarzy. Sportowe produkty w promocyjnych cenach

Sezon jesienno-zimowy sprzyja wypadom na narty. W tym roku znów mnóstwo Polaków wyruszy m.in. do Austrii, Włoch, Czech i wielu popularnych lokalizacji w Polsce. Niestety już teraz wiadomo, że na stokach ma być drożej niż rok temu. Z tego powodu warto szukać oszczędności. Jeśli planujecie zakup niezbędnego asortymentu, promocje znajdziecie m.in. w Lidlu.

Lidl oferuje produkty na narty. Jest z czego wybierać

Lidl zaprezentował dwa katalogi związane z narciarstwem. Jeden z nich ważny jest wyłącznie do piątku 10 listopada i zawiera wiele informacji o zniżkach. Drugi ważny jest do 10 grudnia i posiada o wiele szerszą ofertę – w nim widzimy jednak ceny bez przecen. Każdy, kto chce zaoszczędzić, powinien zajrzeć do sklepu do piątku. Nie jest jednak wykluczone, że wkrótce sieć nie przygotuje innych podobnych zniżek na ten asortyment.

Do wyboru mamy produkty dla dorosłych i dzieci. Dostępna jest specjalistyczna odzież i akcesoria. Otrzymamy zarówno kurtki, spodnie, bieliznę termiczną jak i ciepłe kombinezony, buty śniegowce, skarpetki, kaski ochronne, rękawiczki czy gogle. Ponadto sięgnąć można po chusty wielofunkcyjne, a wszystko to w różnych wzorach i kolorach. Mowa tu asortymencie marki Crivit, która istnieje na rynku już od wielu lat.

Oferta narciarska w Lidlu. To kupisz teraz taniej

Aktualnie promocją w Lidlu objęte są m.in. kurtki zimowe dziecięce Lupilu – dostaniemy je o 50 proc. taniej, a cena wynosi zaledwie 40 zł. Tyle samo rabatu otrzymamy na kurtki narciarskie damskie i męskie – ceny zaczynają się od 85 zł. O 34 proc. przecenione są spodnie damskie – kosztują 85 zł, z kolei już za 49 zł kupimy specjalne bluzy polarowe idealne na zimę. Bielizna termiczna dostępna jest od 20,30 zł, czyli około 30 proc. taniej.

Warto podkreślić, że ubrania idealnie dostosowane są do warunków pogodowych, jakie spotyka się na stokach narciarskich. Posiadają wodoszczelność 3000 mm, są elastyczne i mają regulowane szerokości. Materiał dostosowany jest też do tego, by chronić nerki. Większość wspomnianych produktów można kupić zarówno stacjonarnie w Lidlu jak i online

Czytaj też:

Rogale świętomarcińskie za darmo. Lidl przecenia z okazji świętaCzytaj też:

Nowość w sklepach Lidl. Sieć testuje automaty do napełniania butelek płynami