Znika zniżka dla pasażerów PKP. Jej dni i tak były policzone

Tylko do 31 grudnia 2023 roku honorowi dawcy krwi mogą korzystać w pociągach PKP Intercity z 33 proc. zniżki na przejazdy w pierwszej i drugiej klasie. Warunkiem uznania zniżki jest posiadanie ważnego zaświadczenia, które zostało wydane najpóźniej 30 czerwca 2023 r. – uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Zniżki dla honorowych dawców krwi

Zniżka ta została przewidziana na początku 2021 roku w tzw. ustawie covidowej. Krwiodawcy otrzymali nie tylko możliwość kupowania tańszych przejazdów, ale też dodatkowy dzień wolny po oddaniu krwi. Co istotne, zniżka była możliwa po trzykrotnym oddaniu krwi. Była to zachęta do donacji w czasie pandemii, gdy wzrosła liczba hospitalizowanych pacjentów, a jednocześnie mniej osób zgłaszało się do stacji krwiodawstwa. Nie odbywały się też akcje donacji na uniwersytetach (np. Wampiriada) i przy okazji różnych wydarzeń miejskich, bo w czasie lockdownu nie były one organizowane.

Od 1 lipca tego roku nie obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Od wakacji nie są wydawane zaświadczenia uprawniające do skorzystania z ulgi na przejazdy, a wydane dokumenty stracą ważność z końcem roku.

Ile PKP straciło w związku ze zniżką dla dawców krwi?

Ile PKP Intercity utraciła przychodów z tytułu ulgi dla honorowych dawców krwi? – Wartość utraconych przychodów z tytułu honorowania wyżej wymienionej ulgi dla krwiodawców w 2022 r. wyniosła 2 mln 786 tys. zł brutto. Przy czym podkreślić należy, że powyższe dane szacunkowe dotyczą tylko jednego przewoźnika – napisał latem tego roku wiceminister zdrowia Waldemar Kraska z odpowiedzi na pytanie serwisu money.pl.

Tendencja miała charakter wzrostowy. W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. wartość utraconych przychodów z tytułu ulgi dla krwiodawców wyniosła 635 tys. zł, ale już w tym samym okresie 2023 r. – 1 mln 83 tys. zł.

