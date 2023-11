Cyber monday 2023. Kiedy zrobimy tańsze zakupy?

Cyber monday to dzień tanich zakupów, który przypada po black friday. Pomiędzy tymi dwoma dniami występują jednak pewne różnice. Co trzeba wiedzieć o cyber monday, zanim wybierzemy się na zakupy i kiedy właściwie przypada?

Co to jest cyber monday?

Cyber monday to dzień tanich zakupów, który przypada w ostatni poniedziałek listopada. Moda na cyber poniedziałek przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. W ostatni weekend listopada Amerykanie szturmują sklepy, szukając prezentów świątecznych dla bliskich. Black friday rozpoczyna weekend obniżek, który trwa aż do poniedziałku. Dotyczy on jednak głównie sklepów stacjonarnych, dlatego Amerykanie wprowadzili cyber monday, by zwiększyć sprzedaż internetową. W ostatnim dniu przedłużonego black weekendu przeceny i promocje obowiązują w sklepach online.

Cyber monday a black friday

Cyber monday przypada w poniedziałek, po black weekendzie. Promocje rozpoczynają się w piątek po Święcie Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, które przypada zawsze w czwarty czwartek listopada. Black friday jest następnego dnia, a po weekendzie zniżek następuje cyber monday.

Cyber poniedziałek różni się od pozostałych dni, ponieważ w black friday tanie zakupy można robić w sklepach stacjonarnych i internetowych, a w cyber monday wyłącznie online.

Kiedy wypada cyber monday 2023?

Cyber monday w tym roku wypada 27 listopada. Tego dnia w sklepach internetowych z elektroniką, odzieżą czy kosmetykami będą obowiązywały duże obniżki. Warto wcześniej zastanowić się, co chcemy kupić, by w poniedziałek sprawdzić, czy cena rzeczywiście jest korzystna. Przed oszustwami ze strony nieuczciwych sprzedawców ma chronić Dyrektywa Omnibus, która nakazuje publikację ceny obowiązującej w ciągu ostatnich 30 dni przed promocją.

