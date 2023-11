Osiem, a może 20 dni? Ile dziś trzeba czekać na decyzję kredytową?

W ustawie o kredycie hipotecznym napisano, że „kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani przekazać konsumentowi decyzję w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku”. Literalne brzmienie przepisów zakłada, że decyzja kredytowa musi zostać wydana dokładnie w dwudziestym pierwszym dniu od złożenia wniosku i nie można tego robić wcześniej ani tym bardziej później.

Kredyt hipoteczny. Ile dni trzeba czekać na decyzję?

W lipcu rozpoczęła się intensywna akcja kredytowa spowodowana wejściem w życie ustawy o „Bezpiecznym kredycie 2 proc”.. Zainteresowanie kredytami z dopłatą było tak duże, że oferujące go banki zostały na kilka tygodni zasypane wnioskami, których nie były w stanie terminowo rozpatrzyć. Najgorsza sytuacja była w sierpniu, kiedy to kredytobiorcy n starcie byli informowani, że być może będą musieli poczekać na decyzję nawet półtora miesiąca. Stawiało to w trudnym położeniu osoby, które w braku terminowej płatności pierwszej transzy kredytu mogły utracić zadatek na mieszkanie.

Po kilku miesiącach od wprowadzenia programu dopłat sytuacja wygląda dużo korzystniej. Serwis money.pl skontaktował się z bankami, by ustalić, jak długo trwa proces wydawania decyzji kredytowej. I tak Bank Millennium zapewnił, że w związku z tym, że proces rozpatrywania wniosku jest w dużym stopniu zautomatyzowany, aktualnie trwa średnio 3 dni robocze. W mBanku proces kredytowy od momentu złożenia kompletnego wniosku trwa od jednego do kilkunastu dni – zależy to od typu nieruchomości, rodzaju dochodu itp. Santander Bank Polska odpowiedział, że w październiku średni czas od złożenia wniosku do podjęcia decyzji kredytowej wynosi 12 dni kalendarzowych, a Velo Bank skraca czas do 8 dni.

Bezpieczny kredyt 2 proc. Kto miał złożyć wniosek, już to zrobił

Przyspieszenie w bankach ma związek z tym, że największa fala zainteresowania kredytami z dopłatą już minęła. w lipcu, gdy wystartował rządowy program, o kredyt zawnioskowało wnioskowało niemal 24,3 tys. gospodarstw domowych. W sierpniu ubiegało się ich mniej, bo ok. 17,6 tys. Wrzesień przyniósł pewne ożywienie, z ponad 21,8 tys. wniosków. Nie poznaliśmy jeszcze wyników z października, ale w połowie miesiąca Ministerstwo Rozwoju i Technologii mówiło o niespełna 4,2 tys. nowych wniosków. To sugeruje, że ich liczba może być nawet o połowę mniejsza niż we wrześniu. I to niezależnie od tego, że w programie początkowo uczestniczyły tylko dwa banki, w sierpniu było ich już dziewięć, a obecnie – 12.

