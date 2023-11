Dzień Biznesmena. Co to za święto i od kiedy je obchodzimy?

Dzień Biznesmena to stosunkowe nowe święto, które obchodzimy od 2021 roku. To święto wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, a także biznesmenów którzy zajmują ważne stanowiska w dużych i małych zakładach pracy. Patronem święta jest Homobon z Cremony, który zajmował się handlem wełną. Był uczciwy, pracowity i bardzo przedsiębiorczy, dlatego został wybrany na patrona biznesmenów.

Co to jest Dzień Biznesmena?

Dzień Biznesmena to nieformalne święto, które nie jest w naszym kraju popularne. Nie można się jednak temu dziwić, ponieważ obchodzimy je dopiero od dwóch lat. Celem święta jest propagowanie sukcesów polskich przedsiębiorców i docenianie ich determinacji, a także zachęcanie Polaków do tego, by mieli odwagę spełniać marzenia.

Za każdym przedsiębiorstwem, które odniosło sukces, stoi ciężka praca, ale i ambicja, wiara w niemożliwe i umiejętność oceniania ryzyka. Przedsiębiorcy są jednym z ważnych filarów polskiej gospodarki, a młodzi ludzie, którzy zdecydują się otworzyć działalność, mogą nie tylko spełnić swoje marzenia, ale i zmienić rzeczywistość polskiego biznesu. Firmy i przedsiębiorstwa to nie tylko miejsca pracy, ale i obszary, w których testuje się innowacje, by przyspieszyć rozwój polskiej gospodarki.

Dzień Biznesu ma podkreślić wartość polskich przedsiębiorców, zachęcić młode osoby do zakładania własnych firm, a także propagować wiedzę na ten temat.

Jak obchodzimy Dzień Biznesmena?

Dzień Biznesmena w naszym kraju to święto, które nie jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia w mediach publikowane są informacje praktyczne na temat pracy przedsiębiorstw. Młodzi Polacy mogą dowiedzieć się, jak założyć działalność gospodarczą, dlaczego warto to zrobić i jakie podatki trzeba odprowadzać. Mogą również zapoznać się z największymi sukcesami polskich przedsiębiorców, poznać nowe obszary rozwoju i wytyczyć sobie nowe ścieżki.

Lista 100 najbogatszych Polaków

Polacy są przedsiębiorczy, kreatywni i odważnie spełniają marzenia. Widać to choćby po liście najbogatszych – jeszcze do niedawna wystarczyło mieć 400 milionów złotych majątku, by na nią trafić. Dziś jest to suma dużo większa, ponieważ wynosi aż 625 milionów złotych. Kto znalazł się na liście 100 najbogatszych Polaków? Sprawdź tutaj.

