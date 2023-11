Kwota wolna od podatku do 60 tys. zł? Czarzasty: Musimy zobaczyć na co państwo polskie stać

„Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów” – tak brzmi czwarty punkt z listy 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów, które jeszcze przed wyborami przedstawiła Koalicja Obywatelska.

Kwota wolna od podatku do 60 tys. zł. Co dalej z pomysłem KO?

O to, czy kwota wolna do 60 tysięcy powinna być pierwszą decyzją nowego rządu, pytany był na antenie Radia Zet wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

– Nie. Uważam, że są sprawy ważniejsze – odparł wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

– Premier Tusk będzie układał harmonogram rzeczy, którymi rząd będzie się zajmował. Nie chcę ingerować w jego plan pracy. Coraz lepiej poznaję pana premiera, mamy niemal codziennie spotkania koalicyjne. Uważam, że to rozsądny, otwarty człowiek. W związku z tym będzie pewnie słuchał różnych spraw. Lewica ma w umowie koalicyjnej zapisanych masę spraw, na których nam zależy. Dlatego, jak każda z partii, która będzie tworzyła ten rząd, będziemy naciskali na to, aby się zajmować naszymi sprawami. Całe szczęście jest bardzo dużo tematów wspólnych – kontynuował nowo powołany wicemarszałek Sejmu.

Podwyżki dla nauczycieli

Włodzimierz Czarzasty zwrócił jednak uwagę na wspólne punkty obu programów, które będą realizowane w pierwszej kolejności.

– Dla nas bardzo ważne są podwyżki dla nauczycieli i sektora publicznego. To jest wpisane w umowie koalicyjnej. Te podwyżki będą i to będzie jedna z pierwszych decyzji – powiedział. – Niech każdy w ramach tego rządu zabiega i przekonuje partnerów w kwestii tego, co powinno być przyjęte szybciej, a co wolniej – dodał.

Wicemarszałek dopytywany o kwotę wolną od podatku przyznał, że aby móc rozmawiać o takich rozwiązaniach, najpierw niezbędne jest dokładne sprawdzenie stanu finansów publicznych.

– Na pewno będziemy dyskutować w tej sprawie. Najpierw musimy zrobić bilans państwa i zobaczyć, jak wyglądają jego finanse. Ilość środków finansowych, które idą poza budżetem za pośrednictwem różnych instytucji i funduszy, jest olbrzymia. Musimy zobaczyć na co państwo polskie stać – powiedział.

